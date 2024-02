I s litrovým motorem se dá bavit. Poprvé za volantem omlazené Škody Scala a Kamiq

Nemusí to být zřejmé na první pohled, SUV Kamiq je ale pro Škodu prodejně extrémně důležité. Celkově jde o její druhý nejoblíbenější model, spolu s technicky shodnou Scalou se jich od roku 2019 prodalo už 670 tisíc kusů. Při modernizaci tak v Mladé Boleslavi jen decentně vyhladili vrásky a zlepšili některé vady na kráse. Jak novinky jezdí, jsme se měli možnost seznámit v německém regionu Rheingau.

Silnější verze litrového tříválce, pak patnáctistovka a nakonec slabší verze litrového tříválce. Tak vypadá prodejní koláč Škody Scala a Kamiq z pohledu motorů. Je to přitom právě litrový tříválec, s nímž si technici v rámci modernizace obou kompaktních modelů nejvíce vyhráli. Zatímco patnáctistovka se v upravené verzi evo2 objevila již před časem, "litru" věnovali technici náležitou péči teď.

A na jeho silnější variantě, která má nově 85 kW - o čtyři více než doposud -, je to znát. Automobilka uvádí použití nových vstřikovačů s deseti otvory nebo třícestného katalyzátoru, případně vyšší teplotní odolnost turbodmychadla. Z uživatelského hlediska je ale důležitější, že oněch maximálních 85 kW a také 200 Nm točivého momentu je použitelných v širším spektru otáček.

Jednotka je pod kapotou Scaly i Kamiqu živá a pružná, nechá se točit a ochotně reaguje na povely plynového pedálu. Jízda je s ní svižná a zábavná. Je přitom jedno, jestli zvolíte variantu se šestistupňovou manuální převodovkou, nebo sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG. S oběma skříněmi je motor, alespoň soudě dle jízdy po předem připravených okruzích v délce 25 až 60 kilometrů po městě i venkovských klikatých silničkách, velmi dobře sladěný.

Automat potenciál tříválce zbytečně nedusí, naopak řadí pružně a dovoluje využívat výkon naplno. Pocitově má Scala o něco lepší naladění podvozku než Kamiq, konstruktéři přesně trefili poměr mezi jistými jízdními vlastnostmi a komfortem, hatchback se tak velmi ochotně proplétá klikatými zatáčkami i na limitu maximální povolené rychlosti. Na Kamiqu byla znát o kousek vyšší stavba karoserie i vyšší hmotnost, tyto dva faktory podle zástupců značky mohly přispět k onomu pocitovému rozdílu. Reálně prý ale odlišnosti v naladění obou aut není.

Kromě silnějšího litru jsme z palety nabízených motorů vyzkoušeli i patnáctistovku o výkonu 110 kW se šestistupňovou manuální i sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Především na Scale s ručním řazením bylo znát, že výkonová rezerva rozhodně není na škodu. O jejich jízdních vlastnostech, podpořených ještě sportovním podvozkem verze Monte Carlo, platí úplně to samé, co je napsáno výše.

Typický zákazník tohoto vozu nicméně onen výkonový potenciál nejspíše nikdy naplno nevyužije, a tak je otázka, jestli 40tisícový příplatek oproti silnějšímu litru, který je s autem sladěný skutečně výborně, má smysl. A pak je tady patnáctistovka s automatem, u níž chvála na dokonalé sladění tak úplně neplatí.

Automat se snaží motor držet v co nejnižších otáčkách, proto když řidič například na dálnici chce zrychlit a sešlápne plynový pedál, chvíli se nic neděje. Převodovka musí podřadit o několik stupňů, a než najde ten správný, zkrátka to trvá. Utlumuje to tak výkonový potenciál patnáctistovky. Výrazně lepší jsou reakce při zvolení sportovního jízdního režimu, případně je tomu možné částečně předejít také manuálním řazením sedmi stupňů pádly pod volantem.

Vizuálně se více změn událo na Scale. Její omlazenou podobu poznáte na první pohled, změny na Kamiqu budete muset hledat delší dobu. U pětidveřového kompaktního hatchbacku se Škoda zbavila "trojúhelníkových" předních světel a nahradila je pětiúhelníkovými reflektory. Připočítejte k tomu výrazněji tvarovaný nárazník s černou lištou kolem mlhovek a vyjde vám, že auto skutečně prokouklo.

Působí dospěleji a sportovněji, a to i když pod kapotou zrovna nemáte nejsilnější patnáctistovku nebo nejezdíte ve verzi Monte Carlo. To Kamiq si zachoval oddělená čelní světla - byť nově tvarovaná -, také u něj je ale nárazník výraznější. Oba modely mají společné použití diodových maticových světel se stálým dálkovým svícením, která dokážou vykrývat protijedoucí vozidla i třeba cyklisty. Ty jsou součástí volitelné výbavy.

Interiér se dočkal upraveného ovládání automatické klimatizace, u níž je nyní možné nastavovat tlačítky také rychlost větráku. Dříve kvůli tomu musel řidič do menu multimediálního systému. Všechny výbavové stupně pak mají digitální budíky, základ je osm palců v kombinaci s 8,25palcovou středovou obrazovkou s otočnými ovladači hlasitosti, volitelně se nabízí 10,25palcový virtuální kokpit spolu s 9,2palcovou navigací. Její obraz je přitom možné přenášet i do přístrojového štítu.

Změnila se i skladba použitých materiálů, před spolujezdcem se objevuje hodnotněji vypadající tkanina, tu je možné najít i ve výplních dveří. Stropnice nebo koberečky jsou vyrobené z recyklovaných materiálů.

Ceník - Škoda Scala / Kamiq po modernizaci

Selection Top Selection Monte Carlo First Edition 1.0 TSI / 70 kW 459 900 / 479 900 Kč ---------- ---------- ---------- 1.0 TSI / 85 kW 479 900 / 499 900 Kč 519 900 / 539 900 Kč 559 900 / 579 900 Kč 599 900 Kč 1.0 TSI / 85 kW DSG ---------- 559 900 / 579 900 Kč 599 900 / 619 900 Kč 639 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW ---------- 559 900 / 579 900 Kč 599 900 / 619 900 Kč ---------- 1.5 TSI / 110 kW DSG ---------- 599 900 / 619 900 Kč 639 900 / 659 900 Kč 679 900 Kč

Po vzoru nového Superbu nebo Kodiaqu přejmenovala Škoda dostupné výbavové stupně na Selection (dříve Ambition), Top Selection (dříve Style) a Monte Carlo. Limitovaná je pak úvodní série First Edition se všemi novými prvky výbavy. Základní Essence (dříve Active) na českém trhu nadále nebude.

Cenovka obou aut přitom nestoupla, Scala se 70kW litrovým motorem nadále startuje na 459 900 korunách, Kamiq se stejnou jednotkou na 479 900 korunách. A to navzdory mírně lepší výbavě. Podobná je situace i u dalších výbavových stupňů.