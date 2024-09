Pro nízkou spotřebu cokoliv. Letošní Škoda Economy Run ovládl Enyaq a Octavia

Čtyřicet posádek se o víkendu sešlo na startu 42. ročníku populární soutěže o nejnižší spotřebu, každá z nich se snažila co nejméně dráždit plynový pedál a skoro nebrzdit. Jelo se tradičně na dvě etapy, s celkovou délkou trati 322 kilometrů. Průměrná rychlost bez penalizace musela dosáhnout alespoň 54,42 km/h, na taktizování s pomalou jízdou tedy nebyl čas.

Že má Enyaq s novým motorem nižší spotřebu, dokázal ostatně i v zimním redakčním testu. A závod startující v sobotu od servisního střediska Škody Auto v Kosmonosech to jen potvrdil. Vítězná dvojice s ním dosáhla spotřebu 9,93 kWh/100 km, čímž překonala rekord z loňska o více než dvě kilowatthodiny. Pokud by takhle dokázal jezdit každý, mohl by s plně nabitou baterií enyaqu ujet skoro 800 kilometrů. Posádka Aktuálně.cz loňské stříbro neobhájila, dosáhla jen na bramborovou medaili.

"Posádkám na stupních vítězů se podařilo stlačit spotřebu pod 11 KWh a všech deset soutěžících v této kategorii mělo spotřebu 13 kWh a méně," říká k výsledkům v kategorii Elektro hlavní pořadatel závodu Martin Kadlec. Nejvíc ho ale překvapilo vítězství čtvrté generace Octavie ve třídě naftových aut, která dosáhla průměrné spotřeby 3,15 l /100 km. "U Octavie čtvrté generace bych vyzdvihl velmi dobrou aerodynamiku, se kterou auto dokáže skvěle plachtit," nešetří chválou Kadlec.

Vítězství teprve rok starého vozu potvrzuje zkušenost majitelů novějších škodovek, že motory vybavené SCR katalyzátorem umí stlačit spotřebu na podobnou úroveň, jakou měly před lety motory TDI ještě před érou filtrů pevných částic. Pomáhá jim v tom použití moderního SCR katalyzátoru, do kterého se pro snížení emisí oxidů dusíku místo nafty vstřikuje technická močovina a také právě propracovanější aerodynamika karoserie.

Obecně totiž platí, že čím starší auto a vyšší nájezd, tím lepší spotřeby s ním lze v soutěži dosáhnout. "Auto které má najeto 300 tisíc, má větší vůle a lépe plachtí. Kromě toho mu ve spotřebě nahrává i méně náročná technika na redukci výfukových plynů," míní Kadlec.

Proti zkušenému jezdci ekorallye za volantem Octavie SDI se podle Kadlece bojuje těžko. I proto se nově pořadatelé rozhodli, že Fabie a Octavie první generace pojedou od letošního ročníku mimo soutěž. "Pro majitele novějších aut byla jejich účast demotivační, chtěli jsme je tímto krokem povzbudit," říká. Kromě toho je prý u takto starých vozů problém přesně vyčíst odpor hladiny plováku v nádrži, čímž může dojít ke zkreslení údajů o množství paliva.

Soutěž Škoda Economy Run se jezdí s menšími přestávkami od roku 1980, v prvních ročnících stál na stupních vítězů obvykle typ 120. Dosud nepřekonán zůstal rekord posádky Jakubec - Terlecký, která v roce 1985 zajela závod ve třídě profesionálů s průměrnou spotřebou 2,2 l/100 km.

V té době však pro dosažení co nejmenší spotřeby závodníci přelepovali páskou spáry karoserie nebo sundávali z čelního skla stěrače. Takové úpravy už dnes povoleny nejsou, ale třeba vypnout ventilátor pro přívod vzduchu se stále smí a závodníci to běžně dělají. "Letos jsme vůbec poprvé pomocí GPS lokátoru měřili i teplotu vzduchu v kabinách, kolem poledne u některých aut dosahovala 37 až 38 stupňů," uvádí pro zajímavost Martin Kadlec.

Na průběh soutěže se můžete podívat do galerie, kompletní výsledky závodu najdete zde.

