Přesun výroby Škody Superb do Německa? Teď se jedná o opaku: VW Passat do Česka

Představenstvo koncernu Volkswagen má již tento pátek jednat o velkých změnách ve výrobních závodech v Německu. Společnost potřebuje kvůli přísnějším limitům CO2 uspíšit svoje plány s přechodem k elektromobilitě a plánuje kvůli jejich produkci přestavět továrny v Emdenu a Hannoveru. To by mohlo mít zásadní dopad na českou Škodovku.

V Emdenu v současné době 8000 pracovníků vyrábí modely Passat a Arteon, v Hannoveru sjíždějí z linky například osobní dodávky Multivan. Zejména první z obou jmenovaných fabrik se však v současnosti potýká s problémy - tím největším je klesající zájem o Passat sedan, což je dáno především propadem tureckého trhu, kde byl o tento tradiční model velký zájem.

Představenstvo tak podle informací Financial Times musí řešit, jak v obou svých německých továrnách zachovat pracovní místa. Preferovanou možností je přestavba obou závodů pro výrobu elektromobilů.

Z linky v Emdenu by měl sjíždět nejdostupnější z elektrických vozů, jež budou postaveny na nové speciální elektrické platformě MEB. Jeho cena by se měla dostat pod 500 000 Kč. V Hannoveru by pak mohl vznikat elektrický minivan ID Buzz, který se má na trh dostat v roce 2022 a tvarově bude připomínat ikonický VW Bus první generace.

Nastává tak ale problém, co s výrobou konvenčních aut se spalovacími motory, kterých se koncern zcela zbavit nehodlá. Představenstvo podle informací Financial Times chce přesunout jejich produkci, jež je časově náročná, do Česka, kde je levnější pracovní síla.

V takovém případě by pravděpodobně nedošlo k často skloňovanému přesunu výroby Škody Superb do Německa (mělo jít právě o Emden). Naopak je dost možné, že by ji v českých závodech Škody doplnil právě Passat a Arteon.

Otázkou však zůstává, kde by se Passat a s ním Arteon mohly v Česku vyrábět. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Škody Bernharda Maiera jsou v současné době kapacity závodů Škodovky vytíženy na 119 procent. Jejich rozšíření pak závisí zejména na jednání s odbory.

Těžko také řici, co by podobné rozhodnutí udělalo se škodováckým plánem vyrábět od roku 2020 v Mladé Boleslavi vlastní elektromobil. Pokud by byly kapacity české automobilky naplněny výrobou aut se spalovacími motory, nabízelo by se naopak přesunout produkci elektroškodovky do Emdenu nebo Hannoveru.

Plán, o němž hovoří Financial Times, nicméně musí schválit představenstvo a v něm jsou silně zastoupeny německé odbory. Ty se na změnu pojetí obou zmíněných továren nemusí tvářit.

Výroba elektromobilů je totiž méně časově náročná, podle odhadů Goldman Sachs má elektromobil v porovnání s autem se spalovacím motorem jen dvě třetiny dílů. Přestavba obou fabrik by tak mohla znamenat propouštění. Byť ho zákulisní informace Financial Times slibují spíše v podobě odchodů do důchodu pro starší zaměstnance, dá se očekávat, že páteční jednání budou tvrdá.

Podobnou transformací jako Emden a Hannover v současné době prochází závod v saském Cvikově, kde se má již příští rok začít vyrábět první z nové generace elektrických Volkswagenů: hatchback ID.

Koncern plánuje investovat do výroby a vývoje elektromobilů a s nimi spojených služeb dvacet miliard eur. V roce 2025 by chtěl celosvětově prodávat dva až tři miliony elektrických aut ročně. Celkově by tou dobou měl nabízet padesát čistě elektrických modelů, v roce 2030 by toto číslo mělo vzrůst ke třem stovkám.