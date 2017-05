Volkswagen chce překonat Teslu v prodejích elektromobilů. V roce 2025 jich hodlá vyrobit přes milion

před 35 minutami

Volkswagen I.D. je koncept elektromobilu velikosti Golfu. V sériové výrobě by se měl objevit do roku 2020 | Foto: Volkswagen

Koncern Volkswagen se chce stát do roku 2025 celosvětovým lídrem trhu s elektromobily. Proto chystá miliardové investice do modelového programu i výrobních kapacit. Zároveň ale nezavrhuje ani spalovací motory, do nichž hodlá investovat až 10 miliard eur.

Budoucnost automobilového průmyslu je v elektřině. Takovou zprávu vyslal do světa šéf skupiny Volkswagen Matthias Müller na valné hromadě akcionářů. Všech dvanáct značek proto bude v příštích letech rozšiřovat své portfolio směrem k elektromobilitě.

"Za posledních pět let investovala skupina Volkswagen přes tři miliardy eur do alternativních pohonů. Tuto částku v příštích pěti letech ztrojnásobíme. Celkově se investice vyšplhá na zhruba devět miliard eur," předpověděl Müller.

Bez uvedení konkrétní značky chce koncern do konce příštího roku představit asi deset nových modelů schopných jízdy na elektřinu. V průběhu dalších sedmi let by se pod jednotlivými koncernovými značkami mělo objevit přes 30 nových elektromobilů.

Celý projekt má jediný cíl: Volkswagen se chce stát světovou jedničkou na trhu s elektromobily. V rámci celého koncernu by to samozřejmě neměl být problém, jenže okolo milionu elektromobilů ročně by se do roku 2025 mělo prodávat jen pod značkou Volkswagen. Alespoň to tvrdí její šéf Herbert Diess.

Mimo jiné to znamená, že Volkswagen chce předstihnout americkou Teslu. Vůči ní se ostatně šéf Volkswagenu v rozhovoru pro magazín Electrek docela ostře vymezil. "Cokoliv může Tesla vyrobit, my můžeme překonat," nechal se například slyšet Diess.

Společnost Elona Muska v červenci spustí výrobu zatím nejlevnějšího elektromobilu s označením Model 3. Ten by měl stát 35 tisíc dolarů. Na základě toho chce zvednout prodeje na půl milionu aut příští rok s výhledem na celý milion v roce 2020. Volkswagen však chce Modelu 3 konkurovat nižší cenou.

"Na trh vstoupíme s modely, které budou stát méně než 30 tisíc dolarů. Chceme ale nabízet i vozy, které budou na špičce celého trhu," cituje Diesse magazín Automotive News Europe. Takovým může být třeba elektrický nástupce Phaetonu, který by měl být přímou konkurencí Modelu S od Tesly.

Snížit cenu pomůže hlavně sdílení platforem a dílů napříč celým koncernem. Základem bude modulární platforma MEB, kterou dostal i koncept I.D. představený v roce 2016 na Pařížském autosalonu. Stejně by se měla jmenovat i celá řada elektromobilů s logem Volkswagenu.

Elektrickou flotilu VW bude tvořit hatchback nižší střední třídy velikosti Golfu, dvě SUV postavená přímo proti Tiguanu a Tiguanu Allspace a jeden nespecifikovaný model, který by mohl představovat rodinné MPV ve stylu studie mikrobusu I.D. Buzz.

Tato čtveřice bude postupně představována od roku 2020, už nyní tvůrci tvrdí, že elektromobily Volkswagenu budou mít dojezd mezi 400 až 600 kilometry. První Volkswagen I.D. by se měl vyrábět ve Cvikově.

Do roku 2020 je však ještě daleko. Proto chce Volkswagen již v roce 2018 představit elektromobil pro čínský trh. Ten je pro elektromobilitu klíčový. Čínská vláda totiž "zelená" auta podporuje tučnými dotacemi a loni se zde prodalo přes půl milionu elektromobilů a plug-in hybridů. To je víc než v Evropě a USA dohromady. Čína má v plánu prodávat sedm milionů elektromobilů v roce 2025.

Není divu, že Volkswagen na tuto asijskou zemi v oblasti elektromobility spoléhá. Vyrábět "cenově atraktivní" elektromobily ale nebude se současnými partnery FAW a SAIC, nýbrž další čínskou značkou JAC. Jednání jsou již v konečné fázi.

Těžit z této spolupráce nebude jen Volkswagen, ale také například Škoda. Ta do společného závodu s automobilkou SAIC investuje během pěti let dvě miliardy eur. První elektromobil českého výrobce uvidíme v roce 2020, za dalších pět let bude umět na elektřinu jezdit pět modelů Škody.

Kromě elektromotorů však elektromobil potřebuje k pohonu také baterii. A v tomto ohledu chce být Volkswagen rovněž samostatný a úspěšný. Slovy šéfa Müllera by chtěl být Volkswagen v roce 2025 jedním z největších světových výrobců baterií pro elektromobily.

V německém Salzgitteru už nyní vzniká nové centrum, zodpovědné za vývoj nebo kvalitu bateriových článků a modulů. Ve stejném místě by měla postupně vzniknout i továrna na výrobu akumulátorů. Ve spolupráci s dalšími výrobci chce Volkswagen rozšířit i počet dobíjecích stanic u hlavních dálničních tahů.

Matthias Müller se nicméně nespoléhá jen na elektromobily: "Spalovací motory ještě ve výrobě nějakou dobu vydrží. I v roce 2025 budou tři ze čtyř prodaných aut jezdit na benzín nebo naftu."

Volkswagen se proto stále zaměřuje na celé spektrum pohonných jednotek a vývoj motorů na klasická fosilní paliva bude určitě pokračovat i v příštích letech. Podle Müllera mají budoucnost také naftové agregáty, kterých se u Volkswagenu zatím rozhodně nehodlají vzdávat.

Na současnou nabídku Volkswagenu na českém trhu v oblasti elektromobility včetně plug-in hybridů se podívejte zde.