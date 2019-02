Toyota chce dostat Čechy z dieselů do hybridů. Otestovali jsme novou Corollu

Toyota Corolla je jedním ze synonym úspěchu japonského automobilového průmyslu, dlouhodobě se jedná o nejprodávanější auto na světě. V Evropě ale poslední dobou pozice do velké míry vyklidila. Tradiční název totiž nesl jen kompaktní japonský sedan, hatchback a kombi posledních dvou generací se v Evropě jmenovaly Auris. Nyní se však všechny tři karosářské verze vrací k léty prověřenému názvu Corolla. A do nižší střední třídy přináší další novinku: klasické benzinové motory mají hrát minoritní roli. V ceníku jsou hned dvě verze hybridního ústrojí.

"Na prodejích by se hybridy v Česku mohly podílet až 85 procenty," odhaduje šéf marketingu české Toyoty Petr Korecký. Předpokládá přitom, že se ročně u nás podaří prodat na 4300 Coroll. To je výrazný posun oproti poslednímu Aurisu, který vloni zaznamenal společně se sedanem Corolla necelých 3400 prodaných kusů a hybridní pohonné ústrojí u něj tvořilo již tak slušných 63 procent.

Taková čísla a změny v zákaznickém chování jsou pro Toyotu nesmírně důležité. Díky modelové strategii spoléhající na úsporné benzinové hybridy se elegantně vyhne následkům aféry Dieselgate, kvůli níž po celé Evropě padají prodeje naftových aut, a podle odhadů analytické firmy PA Consulting patří k automobilkám, které dokážou v roce 2021 splnit přísný evropský limit emisí oxidu uhličitého. A to i díky objemovým modelům, jako je právě nová Corolla.

Klíčem je ověřená technika

U novinky v nabídce Toyoty můžete volit mezi dvěma typy hybridního pohonného ústrojí: k dispozici je buď slabší 90kW verze s 1,8litrovým benzinovým motorem, nebo silnější 132kW varianta v dvoulitru.

Klasické benzinové motory zastupuje jen přeplňovaná jednadvojka o výkonu 85 kilowattů nabízená pro hatchback a kombi Touring Sports nebo atmosférická jednašestka (97 kW), kterou může mít sedan (pro ten není dostupný také silnější hybrid). Benzinové jednotky jsme bohužel neměli možnost otestovat.

Oba hybridy sází na vyzkoušenou japonskou techniku. Spalovací motor svou sílu přenáší společně s pomocným elektromotorem na kola pomocí planetové převodovky. Baterie se dobíjí zcela sama při brzdění nebo přebytečným výkonem motoru. Hledat zásuvku netřeba.

Řešení se obejde bez spojky a záruka na baterie je při dodržení pravidelných servisních prohlídek téměř jedenáct let. Zkušenosti ukazují, že se jedná o pohon, který je technicky prakticky neprůstřelný.

Svým projevem však nemusí být o chuti každému. Planetová převodovka pracující s benzinovým čtyřválcem a elektromotorem tak, aby dosáhla co nejnižší spotřeby, v praxi připomíná bezstupňové CVT. Často tedy při akceleraci drží konstantní otáčky, v minulosti to bylo spojeno i s nepříjemným zvukem vytočeného motoru.

U nové Corolly je naštěstí pohonné ústrojí lépe utlumeno a vyladěno více s ohledem na evropské chutě. Zejména u verze s dvoulitrovým motorem bude hybrid obtěžovat snad jen zavilé odpůrce tohoto řešení.

Nevýhodou zůstává omezená hmotnost přívěsu: za hybridní Corollu zapřáhnete maximálně 750kilový vozík, benzinová verze utáhne 1,3 tuny.

Oba hybridy ale rozhodně nabídnou skvělou spotřebu. Slabší jednaosmička zvládne i při svižné jízdě spotřebovat nějakých 5,5 litru na sto, silnější dvoulitr si řekne o půl litru až litr více.

V jeho případě si nebudete ani stěžovat na dynamiku, s autem se dá snadno předjíždět, díky vyššímu točivému momentu spalovacího motoru a silnějšímu elektromotoru systém nemusí ani držet nikterak vysoké otáčky.

To v případě slabší verze se ručička otáčkoměru po stupnici hýbe častěji, čtyřválec musí sáhnout do svých výkonových rezerv. Oproti dvoulitru je také o něco hlučnější. Klidnějším řidičům ale 90 kilowattů postačí a i s touto slabší verzí se v rámci možností dá jezdit svižně.

Zásluhu na tom má především povedený podvozek, který je ve všech verzích vybaven vyspělou víceprvkovou zadní nápravou. Corolla je poslušné auto, které se hezky nechá vodit zatáčkami, příliš se nenaklání a dobře odolává nedotáčivosti. Nemusíte tak příliš brzdit a ztrácet rychlost. Místo toho se budete rychle proplétat krajinou.

Vysloveně zábavná Corolla není, hybridní systém sice funguje dobře, ale je tak trochu odtažitý. Manuální volba virtuálních převodů je navíc dostupná jen pro silnější dvoulitr, a ještě i v tomto režimu celé pohonné ústrojí částečně funguje i o své vůli.

Silnou stránkou Corolly by měl být komfort, silnice na španělské Mallorce zvládlo auto s přehledem, na 18" kolech bylo příjemně plavné. Otázkou je, jak si poradí s ostrými hranami českých výtluků a propadlými kanály.

V nastavení jednotlivých karosářských verzí je rozdíl: hatchback s krátkým rozvorem je nejhbitější, nemusí za sebou vláčet batoh jako kombi nebo sedan. Kombi představuje rozumný kompromis mezi stabilitou, hbitostí a vnitřním prostorem, sedan určený především pro neevropské trhy je orientován hlavně na komfort a je o něco houpavější.

Hatchbacku chybí místo vzadu

O šest centimetrů kratší rozvor hatchbacku se projevuje také na vnitřní prostornosti. Místa pro kolena je vzadu tak akorát. To kombi a sedan jsou na tom výrazně lépe, mají 2,7m rozvor, čímž překonávají Škodu Octavia, a se 175 centimetry se v nich vzadu posadíte velice pohodlně, nárty jdou zasunout pod přední sedáky, opěradla neutiskují kolena. Horší je to s místem pro hlavu - dlouhánům bude chybět jak v kombi, tak v sedanu.

Co naopak postrádat u kombi nebudete, je prostor v kufru. Do něj se totiž vejde téměř 600 litrů nákladu (598 litrů běžně, 581 v případě silnějšího z hybridů - může za to umístění 12V baterie). Stejně jako u konkurence tato hodnota platí v případě, že započítáte i prostor pod podlahou, a to včetně vany pro rezervu. Ta je nevyužitá, vejde se do ní letecký "cabbin baggage".

Šikovným detailem je i polohovatelná podlaha, která má z jedné strany snadno omyvatelný povrch z pryskyřice, z druhé koberec s gumovými kolejnicemi. Hodit se bude rovněž přihrádka za levým podběhem nebo možnost sklopit zadní opěradla ze stěny kufru. Postěžovat si musíme na horší přístup - výřez pátých dveří je spíše z těch užších.

Toyota se chlubí tím, že kombi vyvíjela speciálně pro Evropu a evropští vývojáři měli i velký vliv na provedení zbylých verzí. Na podobných praktických detailech je to vidět. Znát je to i na provedení palubní desky, ta působí na pohled atraktivně a bytelně.

Škoda drobné nesourodosti použitých materiálů - zatímco před spolujezdcem nebo na výplních dveří je kvalitní měkčený plast imitující prošívanou kůži, nalevo od volantu je tvrdý laciný kus, který se prozradí dutým zvukem při poklepání.

Chybí také odkládací prostory - do středového tunelu se vejdou dva kelímky s pitím, před volič převodovky dáte do mělké schránky s bezdrátovým nabíjením jen mobil. Do dveří se pak nasouká maximálně půllitrová lahev. Konkurence je na tom v tomto ohledu lépe.

Nedostatky se pak dají najít i v ergonomii. Dotykový displej a mechanický panel klimatizace jsou sice hezky po ruce, stejně jako u SUV RAV4 ale u ovládání topení chybí tlačítka zapínající vyhřívaný volant nebo vyhřívání čelního skla pod stěrači (obojí je u řidičova levého kolena), utopené jsou rovněž kolébkové ovladače vyhřívání sedadel. Zvyk vyžaduje i ovládání palubního počítače a jeho podrobných nastavení.

Palubní systém s dotykovým displejem pak zatím postrádá podporu Apple CarPlay a Android Auto, díky nimž byste mohli na obrazovce zrcadlit obsah z mobilního telefonu a nahradit tak ne úplně povedenou vestavěnou navigaci. Podpora Apple CarPlay by měla přijít v průběhu tohoto roku, zatím ale není jisté, jestli ji bude možné do Coroll zpětně doinstalovat.

Pokud nová Toyota strádá v oblasti konektivity, asistenčních systémů má více než dost. Standardně je u ní dokonce dodáván adaptivní tempomat, čtení dopravních značek (mělo by rozeznat i označení výmolů) nebo automatické přepínání dálkových světel (top verze mají dokonce stálé dálkové světlo, které umí vykrývat protijedoucí vozy). Za příplatek získáte třeba hlídání mrtvého úhlu nebo asistenta kontrolujícího prostor za autem při vyparkovávání.

Konec dieselů v Čechách?

Ve finále je tak nová Corolla velice povedeným autem. Hezky se řídí, zejména ve variantě kombi i navýsost praktická a ve výbavě jí nechybí moderní asistenční systémy a komfortní prvky. Samotný hybridní pohon funguje velice dobře, je úsporný, dostatečně silný a ovládá se snadno - jako normální auto s automatickou převodovkou.

Toyota je důkazem toho, že za pár litrů se dá jezdit i bez dieselu nebo dobíjení ze zásuvky a že exotický hybrid se může ve všech důležitých aspektech vyrovnat konvenčnímu autu. Nesmíme zapomenout ani na to, že se jedná o vůz, s nímž můžete za stovku ročně parkovat v pražských modrých zónách.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Motor: benzinový 4válec, 1987 cm3 + elektromotor

Systémový výkon: 132 kW v 6000 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,1 s

Kombinovaná spotřeba: 3,7 l/100 km

Pohotovostní hmotnost: 1370 kg

Objem zavazadlového prostoru: 581 l

Cena od: 684 900 Kč (Comfort)

A jestli Češi přesednou do hybridů? Inu, navzdory kvalitám Corolly o žádný houfný úprk nepůjde. Což ostatně ukazují i prodejní cíle - Octavií se u nás vloni prodalo přes dvacet pět tisíc, Toyota letos plánuje udat zmíněných 4300 Coroll. Někoho může odradit neotřelý design, který naštěstí lze potlačit volbou vhodné usedlejší barvy.

A druhým problémem je cena. Ta se totiž v případě žádanějšího kombi nedostane pod půl milionu. V základní verzi Comfort vyjde auto s jednadvojkou na 514 900 Kč (sedan stojí necelého půl milionu, hatchback se blíží 490 000 Kč). Přitom dostanete auto sice s adaptivním tempomatem, ale také plastovým volantem a na plechových kolech.

Za jednoznačně nejpovedenější variantu, tedy kombi s dvoulitrovým hybridem, dáte přinejmenším 684 900 korun, slabší hybrid startuje na 584 900 korunách. Toyota není vysloveně dražší než veškerá konkurence, patří ale do vyšší části cenového spektra a na trhu existují i výhodnější nabídky - byť se nejedná o ty od Škodovky.

Úspěch Corolly by zpočátku mohl sabotovat dokonce vysloužilý konkurent z vlastní stáje: kombi od Aurisu koupíte ve výprodejové verzi Classic s atmosférickou jednašestkou za 429 900 Kč.

Na přehled všech kombi nižší střední třídy se můžete podívat zde.