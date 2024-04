Praze 6 vadí Středočeši v autech. Chce řešit kolony, prosazuje rozšíření bus pruhů

Zástupcům Prahy 6 vadí nadměrná automobilová doprava. Poukazují na to, že kolony se tvoří kvůli lidem, kteří dojíždějí do metropole za prací a říkají, že jediná přijatelná forma dojíždění je pro ně městská hromadná doprava

V Evropské a Podbabské ulici v Praze 6 budou zřejmě pruhy vyhrazené pro autobusy platit i na křižovatkách a po celý den. Nový by měl přibýt v Karlovarské ulici v úseku mezi sjezdem z D6 a Slánskou ulicí.

Novinářům to ve středu řekli zástupci radnice Prahy 6 po schůzce se starosty okolních obcí, kde řešili otázku nadměrné automobilové dopravy. Pokud posílení preference autobusů nezabere, městská část chce se zácpami v rezidenčních čtvrtích bojovat s pomocí úprav intervalů na semaforech.

Praha 6 si dlouhodobě stěžuje na nadměrnou dopravu a tvoření kolon v rezidenčních čtvrtích kvůli dojíždění do metropole. Cílem plánovaných opatření je podle radního městské části Ondřeje Matěje Hrubeše (ODS) dostat dojíždějící z aut do veřejné dopravy.

"Jediná přijatelná forma dojíždění je pro nás městská hromadná doprava," řekl. Starosta Jakub Stárek (ODS) dodal, že radnice dlouhodobě požaduje pruh pro autobusy také v Horoměřické ulici, což ovšem vyžaduje stavební úpravy, které město připravuje.

O vyhrazených pruzích pro autobusy nerozhoduje městská část, ale silniční úřad pražského magistrátu. Podle Hrubeše je rozšíření předjednáno s vedením města, organizátorem pražské integrované dopravy Ropid i městskou Technickou správou komunikací (TSK).

To potvrdil i člen představenstva TSK Martin Pípa, podle kterého by po schválení měly práce zabrat asi tři měsíce. Úpravy pruhů budou výrazné na křižovatkách, které dosud nezahrnovaly. Jejich rozšířením se kapacita křižovatek pro individuální automobilovou dopravu výrazně sníží.

Úpravy následně městská část zhruba po roce od jejich zavedení vyhodnotí. Pokud by neměly kýžený vliv na snížení dopravy, chce Praha 6 podle Hrubeše prosazovat zavedení takzvaných světelných závor.

To by zjednodušeně znamenalo, že pokud by se tvořily kolony v rezidenčních čtvrtích, na semaforech mimo ně by se nastavila červená a provoz by se tím reguloval. "Nechceme prodlužovat dobu čekání, pouze chceme rozhodovat o tom, kde ta vozidla budou čekat," řekl Stárek.

Zástupci Prahy 6 se ve středu sešli s členy vedení obcí v okolí Prahy, kteří nedávno zaslali na radnici dopis vyjadřující znepokojení nad některými výroky reprezentantů městské části v souvislosti s dopravou.

"Jednání bylo velmi věcné, domluvili jsme se na další schůzce," řekl místostarosta Roztok Tomáš Novotný (Sakura). "Potřebu hromadné dopravy samozřejmě vnímáme a respektujeme," dodal. Starostka Libčič Petra Pelešková (Libčický občanský spolek) doplnila, že doprava mezi okolím Prahy a metropolí je komplexní problém, na který by se mělo zaměřit i vedení Středočeského kraje.