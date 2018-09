Velký přehled automobilových novinek: Na co láká pařížský autosalon?

Autosalon v Paříži se každý rok střídá s výstavou ve Frankfurtu. Letos tak přišla řada opět na francouzskou metropoli, pro fanouška automobilů ale půjde o trochu trpkou podívanou. Právě v Paříži se totiž ukázala situace současných autosalonů, která je charakterizována nezájmem značek. Celý koncern FCA, Ford, Mazda, Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Subaru, Volvo a dokonce ani Volkswagen. Žádnou z těchto značek na výstavišti nepotkáte. I přesto jsme vybrali novinky, kvůli nimž se do města nad Seinou vyplatí zajet. Podívejte se do galerie.

Letošní ročník autosalonu v Paříži je pro veřejnost otevřen od 4. do 14. října. První návštěvníci se do areálu dostanou v deset hodin dopoledne, otevírací doba končí úderem osmé hodiny večerní. Ve vybrané dny je však prodloužena až do 22 hodin. Vstupenky v on-line předprodeji stojí 16 eur, při vstupu dvě hodiny před zavírací dobou stojí vstupenka 9 eur. Vzhledem k nevelkému zastoupení automobilek se organizátoři rozhodli doplnit autosalon výstavou motocyklů, techniky a mobility.