Elektrický pohon netáhne. Berlingo a Rifter se vrací s naftovými motory

Zatímco loni v lednu to vypadalo, že populární spalovací osobní dodávky pomalu z trhu mizí, po roce a půl zažívají tato auta renesanci. Citroën, Peugeot i Opel mají opět v nabídce oblíbené modely Berlingo, Rifter a Combo i s benzinovým nebo naftovým motorem. Navíc v takové verzi, že spalovací motor nezvyšuje flotilové emise, kvůli nimž všechna tato auta přešla na elektrický pohon.

Nejde o úplně neznámé auto. Kdo ceníky českých importérů sleduje pravidelně, Citroën Berlingo Profi+ v nich musel zaznamenat už dříve. Potvrzuje to i mluvčí českého zastoupení Linda Šedá. "Verze Profi+ ale byla v prodeji spíš jen teoreticky s dlouhou čekací lhůtou. Nyní se opět naplno otevřely výrobní linky," říká ke staronové variantě osobní dodávky.

V čem vlastně spočívá trik verze Profi+? Papírově je to užitkový automobil kategorie N1, tak auto vyjíždí i z výroby. Český importér následně odmontuje z auta přepážku, čímž se z něj stane prakticky osobní verze užitkového vozu - ovšem papírově stále spadající do kategorie N1. To jednak znamená, že se emise CO2 spalovacích motorů nepočítají do celkového flotilového limitu - což byl také důvod, proč loni čistě osobní verze Berlinga a většiny sourozenců nahradily provedení s elektromotorem -, jednak to přináší i několik čistě užitkových úprav.

Benzinové nebo naftové Berlingo tak mají oproti dřívějšku díky upravenému podvozku a zesíleným pneumatikám zvýšenou užitečnou hmotnost až na 819 kilogramů, zatížení střechy za jízdy pak vzrostlo na 100 kilogramů. Je na ni tak možné namontovat třeba autostan. V kufru je pak šest kotevních úchytů.

Zatím Citroën nabízí kratší provedení Berlinga s délkou 4403 milimetrů a rozvorem náprav o délce 2785 milimetrů. Na výběr jsou tři motory: benzinový tříválec 1.2 PureTech s výkonem 81 kilowattů a manuální převodovkou a naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi s výkonem 75 nebo 96 kilowattů. Silnější turbodiesel se nabízí i s automatickou osmistupňovou převodovkou. Drobným omezením je, že Berlingo Profi+ je striktně pětimístné, třetí řadu nelze dokoupit.

Ceník začíná na 495 tisících korun, a to i s akční slevou, která podle výbavy dosahuje 65 až 80 tisíc korun. Nejlevnější naftový motor stojí 540 tisíc korun. K tomu automobilka nabízí ještě 40tisícový bonus při výkupu staršího vozu, teoreticky se tak může Berlingo Profi+ dostat na základní cenu 455 tisíc korun s benzinovým, respektive 500 tisíc korun s naftovým motorem. Na výběr jsou tři výbavové stupně, detaily najdete v přiloženém boxu.

Jakou výbavu má Citroën Berlingo Profi+ Berlingo Profi+ je v nabídce v celkem třech výbavových verzích. Základní Live Pack má šest airbagů, nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, tempomat, manuální klimatizaci, rádio s pětipalcovými monochromatickým displejem, elektrická přední okna a zrcátka, posuvné dveře na pravé straně nebo ocelová kola se šestnácti palci. Prostřední stupeň Feel přidává zadní parkovací senzory, automatické stěrače, mlhová světla, diody denního svícení, posuvné boční dveře na obou stranách nebo tři samostatně sklopná sedadla ve druhé řadě. Nejvyšší výbava Shine má také automatickou dvouzónovou klimatizaci, rádio s osmipalcovým dotykovým displejem, couvací kameru, elektrická zadní okna, kožený volant, střešní ližiny nebo 16palcová litá kola.

"Varianta vozu v provedení XL (délka 4753 milimetrů a rozvor náprav 2975 milimetrů - pozn. red.), u níž zůstává pět míst, se již vyrábí a bereme na ni objednávky," dodává ředitel Citroënu František Neuman k blízké budoucnosti Berlinga.

Proč se vlastně Citroën ke spalovacím motorům vrací? "Berlingo je velmi populárním vozidlem s dlouhou tradicí a chceme vyjít vstříc zákazníkům, kteří stále preferují spalovací motory," zdůvodňuje Linda Šedá. Prodeje jí přitom dávají zapravdu: v roce 2020 se prodaly skoro dva tisíce kusů Berlinga, o rok později to bylo 1161 kusů. Za rok 2022, kdy proběhla výměna elektrického motoru za spalovací, prodeje najednou spadly na 403 kusů.

Letos se za prvních sedm měsíců prodalo nicotných 63 kusů. Svaz dovozců automobilů většinu přitom registruje se spalovacím, nikoliv elektrickým motorem. "Objednávky Berlinga Profi+ rostou a slibujeme si postupný návrat zákazníků," říká mluvčí dvojitého šípu. Dodejme, že nejlevnější elektrické Berlingo stojí akčních 905 tisíc korun.

Auto podobné Berlingu Profi+, tedy osobní dodávku s homologací N1 a spalovacími motory, nabízejí i další dvě značky konglomerátu Stellantis. Peugeot vrátí na začátku září do nabídky Rifter N1. Jak Aktuálně.cz řekla mluvčí značky Radka Matthey, z nabídky Rifter N1 vypadl kvůli nedostatečné výrobní kapacitě. Stejně jako u Berlinga se tento problém nyní povedlo vyřešit, a do nabídky se tak vrátí i spalovací Rifter. "Navíc produktovou řadu modelu Rifter N1 rozšiřujeme o verzi Long (jedná se o verze s prodlouženou karoserií - pozn. red.), kterou jsme dříve nenabízeli," dodává mluvčí francouzského výrobce.

Podobně jako u Berlinga Profi+ figurují v nabídce tři motory, nejsilnější naftový čtyřválec i s osmistupňovým automatem. Také výbavy budou k dispozici tři, nejlevnější Rifter N1 s benzinovým tříválcem o výkonu 81 kilowattů bude stát 595 tisíc korun. Naftový čtyřválec s 75 kilowatty vyjde nejméně na 640 tisíc korun. Elektrický e-Rifter startuje na akčních 943 400 korunách.

Třetím do party osobních dodávek registrovaných v kategorii N1 je Opel Combo Combi. Podobně jako další sourozenci, také on je striktně pětimístný, přepážku - u Berlinga dodatečně odstraňovanou - ale nemá již z výroby. V ceníku jsou opět verze s krátkou i dlouhou karoserií s třemi již zmíněnými motory o výkonu od 75 do 96 kilowattů. Akční cena začíná na 499 900 korunách, nejlevnější naftový motor je o 40 tisíc korun dražší.

Návratem tří osobních dodávek Stellantisu se spalovacími motory se výrazně okysličil celý trh. Konkurenci zmíněné trojici například dělá Toyota ProAce City Verso, což je prakticky stejné auto jako Berlingo, jen se nikdy v čistě osobním provedení nepřestala dělat vedle elektrického i se spalovacími motory.

Sourozenecké je i trio Renaultu, Nissanu a Mercedesu. Kangoo, Townstar a třída T mají stejný základ a nabízejí se s benzinovými a v případě Kangoo a třídy T i naftovými motory. Nissan naproti tomu nabízí, podobně jako Mercedes, i čistě elektrickou variantu, tu naopak v nabídce Renaultu v Česku nenajdete. Další sourozeneckou dvojicí je Volkswagen Caddy a Ford Tourneo Connect, ti se však dělají výhradně se spalovacími motory, respektive v případě VW s pohonem na CNG. Ford zase na rozdíl od konkurence může mít přímo z výroby pohon všech kol.

Přehled konkurentů i s technickými a cenovými detaily najdete v přiložené galerii.