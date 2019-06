Do revíru Škody Fabia přichází nová konkurence. Šestý Opel Corsa má nečekané trumfy

Čekání na nový Opel Corsa bylo dlouhé. Končící pátá generace modelu totiž, navzdory designovým změnám, technicky sdílela hodně se čtvrtou generací malého vozu z roku 2006. Až aktuální šesté vydání je tak skutečně od základu nové.

Pro Opel jde o jeden z prodejně nejdůležitějších modelů. A vůbec poprvé přijede i v čistě elektrické verzi. Tu, se jménem Corsa-e, dokonce Němci odhalili jako první, dlouho před klasickými spalovacími variantami. Právě v oblasti techniky Corsa nejvíce těží z toho, že Opel před dvěma roky převzal francouzský koncern PSA.

Šestá generace malého vozu tak stojí na modulární platformě CMP, kterou sdílí například s Peugeotem 208. Její výhodou je variabilita - jeden technický základ může sloužit k instalaci benzinového, naftového i elektrického pohonného ústrojí. Všechny tři verze se navíc dělají na jedné lince, není potřeba stavět speciální fabriku. Tak to bude fungovat v Trnavě, až se tam naplno rozběhne výroba druhé generace 208, i ve španělské Zaragoze, kde se bude vyrábět Corsa.

Elektromotor v útrobách malého vozu má 100 kW a 260 Nm. To stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,1 sekundy, zatímco z klidu na poloviční rychlost se Corsa dostane za 2,8 sekundy. Udávaný dojezd je 330 km, k čemuž stačí akumulátor o kapacitě 50 kWh. Technika se tedy od Peugeotu e-208, představeného v Ženevě, neodlišuje. Stejná je i nabídka tří jízdních režimů Normal, Sport a Eco, kdy především v tom posledním se prodlouží dojezd elektromobilu.

Dobití akumulátorů z 0 na 80 procent kapacity zabere půl hodiny - ovšem pouze v případě využití 100kW rychlonabíječky. Standardní dobíjení znamená až jednofázovou 7,4kW nabíječku, respektive třífázovou 11kW nabíječku ve vyšších výbavových stupních.

Elektrickou variantu doplní rovněž spalovací jednotky. Pokud bude nabídka nadále kopírovat 208, dostane Corsa tříválcovou benzinovou dvanáctistovku s výkonem 55, 73 nebo 96 kW. Chybět by neměla ani naftová patnáctistovka se 73 kW.

Elektrifikace Opelu

"Do roku 2024 nabídneme elektrifikovanou verzi každého modelu," slibuje šéf Opelu Michael Lohscheller. Elektrická Corsa je tak jenom současnou špičkou ledovce. Spolu s ní totiž německý výrobce oznámil také uvedení plug-in hybridní verze SUV Grandland X Hybrid4. Ta počítá s benzinovou šestnáctistovkou o výkonu 147 kW a dvěma elektromotory. Každý s výkonem 80 kW - přední je spojen s osmistupňovým automatem, zadní je integrován do nápravy. Konkurent Škody Karoq tak poprvé dostane pohon všech kol. Energii elektromotorům poskytuje 13,2kWh akumulátor, který by měl stačit na ujetí 52 km bez jakýchkoliv emisí. Plně elektrickou verzi pak v příštím roce dostanou užitkové Vivaro a nástupce SUV Mokka X.