Na tato auta z bazaru si dejte pozor. Ojeté BMW a Hyundai bývají často po bouračce

Šance, že zájemce o auto z druhé ruky narazí na kus po nehodě, je u škodovek více než poloviční, v případě značek Hyundai nebo BMW je však ještě výrazně vyšší. Alespoň to tvrdí nová studie společnosti carVertical, která se zabývá prověřováním historie ojetin. Ve svých zjištěních vychází ze situace na českém trhu.

Studie na základě tisíců prověřovaných aut odhalila, že ze všech vozů lustrovaných na platformě společnosti v roce 2024 měly nejvyšší podíl záznamů o poškození modely značky BMW. Ty byly v minulosti účastníkem dopravní nehody v 67,4 procenta případů. Hned za BMW následovaly vozy značek Hyundai (64,9), Lexus (62,6), Audi (59,3) a Land Rover (58,5 procenta).

Není bez zajímavosti, že BMW a Hyundai vede žebříček značek s vysokým podílem bouraných ojetin nejen u nás, ale i v rámci třiceti států, kde carVertical působí. Z globálního pohledu je pak třetí nejčastěji bourající značkou Subaru.

Pokud auto v minulosti prošlo nehodou, znamená to pro nového vlastníka potenciální komplikace. Nejen že se tím snižuje hodnota vozu při jeho dalším prodeji, ale v případě neodborné opravy se dají očekávat i vyšší náklady na údržbu. Za situace, kdy při nehodě vystřelily airbagy a vůz utrpěl strukturální poškození, je v sázce i bezpečí posádky.



"Často to funguje tak, že k nehodě vozu dojde v jedné zemi a k levné opravě a následně prodeji v zemi druhé. Mnoho aut, která za sebou mají závažnou nehodu, se do Evropy dováží z USA," říká tiskový mluvčí carVertical Matas Buzelis. Podle něj se auto v zemi původu stane účastníkem nehody zhruba každých pět až deset let. "Vzhledem k tomu, že průměrné stáří vozů prověřovaných ojetých aut v České republice je 10,7 let, je pravděpodobné, že už mají tato vozidla alespoň jednu nehodu za sebou."

Naopak větší šance, že auto nikdy nebouralo, je trochu paradoxně u kompaktních vozů do města. Mezi značky s nejnižším počtem zaznamenaných nehod patří Mazda (43,2 procenta prověřovaných vozů), Opel (43,6) a Seat (44 procent).

Ze statistik lze také vyčíst, na kolik taková oprava havarovaného vozu vyjde. A celkem očekávaně obsadily příčky s nejvyššími hodnotami prémiové značky: Zdaleka nejvíc stála loni v Česku oprava bouraného Porsche, v průměru 228 199 korun. Oproti tomu se 104 501 korun u Lexusu a 101 899 korun u Mercedesu nezdá být až tolik.

Podle průzkumu mělo každé prověřované Porsche v průměru 1,8 záznamu o poškození, stejné číslo vyšlo i pro Lexus. O něco méně, 1,6 záznamu, měly vozy Mercedes-Benz.



Nejlevněji ovšem škodu na autě napravili majitelé značky Hyundai, v průměru za 57 719 korun. Jen o málo víc zaplatili vlastníci Citroënů (61 230 Kč) a Peugeotů (61 963 Kč).



Jak v Česku, tak i v ostatních sledovaných zemích bývají podle údajů carVertical častěji bouraná výkonnější auta. Z toho může plynout, že jejich řidiči častěji riskují, případně přeceňují své schopnosti. "Ne každý záznam o poškození automaticky znamená, že je třeba se nákupu obávat, ale vždy je rozumné se poradit s automechanikem, pokud v přehledu takový záznam spatříte," uzavírá Matas Buzelis.