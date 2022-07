Nová zbraň proti silničním pirátům. Česká policie bude jezdit ve Ferrari

Vozový park české policie rozšířilo jedno velmi zajímavé auto. Stříbrnou barvu s reflexními prvky, nejčastěji vídanou na modelech Škoda či Hyundai, totiž dostalo Ferrari 458 Italia. A nejde o vtip nějakého šikovného grafika nebo vtipálka, co nemá hluboko do kapsy. Policie bude italský supersport skutečně používat proti pirátům silnic.

Supersport v policejních barvách byl v Česku až donedávna těžko představitelný úkaz. Teď si ale podobné auto, a rovnou Ferrari 458 Italia, posvítí i na české piráty silnic. "Vozidlo bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítáme s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic. Jeho potenciál můžeme využít i při pronásledování odcizených vozidel, která přes naše území projíždějí do sousedních zemí. Škála úkolů, které vozidlo bude plnit, je skutečně široká," uvádí šéf dopravní policie Jiří Zlý.

Zasahovat má Ferrari také při nelegálních závodech, kterých se podle policie v Česku konalo do roku 2019 zhruba třicet za rok, jako dohled se pak objeví na různých tuningových akcích.

Auto z roku 2011 přitom rozhodně má co nabídnout a jen tak něco mu neujede. V útrobách pracuje 4,5litrový benzinový osmiválec s výkonem 419 kW, na zadní kola přenáší sílu sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka. Maximální rychlost kupé je přes 325 km/h a z 0 na 100 km/h se dostane za 3,4 vteřiny. Vedle kupé se Ferrari 458 nabízelo i jako kabriolet.

Policii přitom pořízení Ferrari nestálo "skoro nic". Je to totiž majetek pocházející z trestné činnosti, proto ho kriminalisté zabavili a následně jej zařadili do své flotily. Najeto má jen asi dva tisíce kilometrů, jde v podstatě o nové auto. Za to, aby Ferrari vypadalo jako kterékoliv jiné policejní auto, mělo kamerový systém, radiostanici nebo výstražná světla, zaplatili policisté 340 tisíc korun. Aby bylo auto vůbec provozuschopné, protože stálo deset let, musela policie zaplatit dalších 130 tisíc korun. A na 25 tisíc korun přišel roční servis. Přesto je to i dohromady méně, než na kolik loni přišla jedna Škoda Scala. Provozní náklady jsou ale samozřejmě neporovnatelné.

Auta zabavená kvůli trestné činnosti nejsou v Česku ničím úplně výjimečným. Loni jich takto policisté zabavili na 900, většinu z nich prodali a výtěžek použili na umoření škody pachatele. Celkově pak loni policie zabavila majetek pocházející z trestné činnosti za necelých sedm miliard korun.