Nižší daň u benzinu a nafty se může projevit až časem, tvrdí asociace petrolejářů

Snížení spotřební daně, které platí od dnešního dne až do konce září, se na totemech u některých čerpacích stanic zatím neprojevilo. "Možná to nebude dnes, ale až časem," říká Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Nižší spotřební daň u benzinu a nafty se nemusí projevit dnes, ale až časem. Důvodem je, že čerpací stanice jsou v různém množství zásobeny palivem se starou sazbou daně. Prohlásil to Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Očekává ale, že kvůli konkurenci se snížení spotřební daně do cen postupně promítne. Spotřební daň z nafty a benzinu se ode dneška snížila do konce září o 1,50 koruny na litr.

Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by tak mohly klesnout až o 1,80 koruny na litr. Z litru benzinu se dosud odváděla daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Vláda snížení zavedla novelou zákona o spotřebních daních v reakci na růst cen pohonných hmot, způsobený inflačními tlaky i důsledky války na Ukrajině. U některých čerpacích stanic už paliva zlevnila.

V ČR je asi 4000 veřejných čerpacích stanic. Podle Louly nelze očekávat, že všechny budou dnes zavezené pohonnými hmotami s nižší daní. "Všechny pohonné hmoty, které jsou v nádržích na 4000 veřejných čerpacích stanic v celé zemi do 1. června, stále podléhají vyšší sazbě daně," upozornil Loula. Nižší sazba daně platí podle něj až při dodávkách benzinu a nafty z rafinérií a distribučních skladů na čerpací stanici od dneška.

"Očekávám, že se s ohledem na konkurenční prostředí na trhu čerpacích stanic pohonných hmot a zákonem schválená opatření v této oblasti, to jest snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu, se postupně promítne do konečných cen pohonných hmot," uvedl Loula.

S ohledem na vysoké ceny pohonných hmot lze podle něj očekávat, že některé společnosti provedou snížení hned v prvních dnech účinnosti zákona. Snížení cen o hodnotu snížené spotřební daně již dnes ohlásily například sítě Benzina Orlen, EuroOil nebo MOL. "S ohledem na odlišnou situaci na každé čerpací stanici se časové období promítnutí snížené sazby spotřební daně do konečných cen může lišit v řádu více dnů," dodal Loula.