Benzin opět zdražuje, ukazují data z krajů. Ceny dočasně uklidní až snížení daně

V Česku dál roste cena benzinu, nafta naopak znovu zlevňuje. Zatímco benzin řidiči o víkendu natankovali za průměrných 46,35 koruny za litr, cena nafty se oproti minulému týdnu snížila na 46,13 koruny. Od středy by měly ceny klesnout díky snížení spotřební daně, poté analytici předpokládají pomalý růst.

V Praze vystoupala cena benzinu na 46,81 koruny za litr, následoval Středočeský kraj s cenovkou 46,66 koruny a Plzeňský kraj s benzinem levnějším o pět haléřů. V Jihomoravském a Olomouckém kraji řidiči zaplatili na konci týdne za litr benzinu průměrně 46,55 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Nejlevněji pořídili benzin řidiči v Královéhradeckém kraji, kde cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 nepřekročila 46 korun. Lehce nad tuto cenu se dostal benzin v Karlovarském a Zlínském kraji.

Cena nafty naopak poslední tři týdny mírně klesá. Na konci minulého týdne zaplatili motoristé za naftu v průměru 46,13 koruny. V Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji a na Vysočině průměrná cena přesáhla 46,50 koruny.

Nejlevněji se nafta dala koupit na konci minulého týdne v Jihočeském kraji, a to za 45,38 koruny. V Karlovarském kraji byla cena o čtyři haléře vyšší.

Ve středu prvního června začne platit novela zákona, která sníží spotřební daň z benzinu a nafty o 1,50 koruny. Krok byl experty původně kritizován jako nedostatečný, vzhledem k tomu, že ho čerpací stanice nemusí plně promítnout a vliv na finální cenu pohonných hmot bude zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že ministerstvo marže čerpacích stanic od poloviny března kontroluje, jsou nyní experti optimističtější.

"Pozitivní efekt pro zákazníky to bezpochyby mít bude. Nikdo samozřejmě nemůže zaručit, že efekt snížení spotřební daně časem nepřehluší rostoucí ceny výchozí suroviny, ropy," uvedl pro Aktuálně.cz Jiří Gavor, analytik společnosti ENA.

Ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský snížení spotřební daně nevnímá jako zásadní faktor, který by výrazně ovlivnil ceny paliv. "Nadále to budou zejména ceny ropy a marže rafinerií, co bude určovat další vývoj," míní.

Cena ropy v uplynulých dnech vyskočila nad 120 dolarů za barel a s tím se pojí i růst velkoobchodních cen na celoevropském trhu. "Bez zavedení snížené spotřební daně by řidiči pocítili další zdražování," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. V úterý ráno se ceny ropy ještě zvýšily v reakci na dohodu Evropské unie o omezení dovozu suroviny z Ruska.

Dočasné snížení spotřební daně by podle novely mělo platit do konce září. Podle analytiků tak pro řidiče půjde zřejmě jen o krátkodobou úlevu. "Vytrvale zdražující ropa následně začne táhnout ceny opět směrem vzhůru," domnívá se analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk.