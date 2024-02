Nikdy neříkej nikdy, ale zlevňovat nebudeme. Škoda Auto ale očekává pokles prodejů

Lednové statistiky objednávek podle Škody Auto naznačují, že trh s auty v Česku letos klesne. "Není to žádný kolaps, ale náš odhad je, že letos trh zpomalí zhruba o pět procentních bodů oproti roku 2023,“ dodává Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto.

Ochlazení trhu okomentoval Maláček pro Hospodářské noviny na tiskové konferenci, kde shrnul výsledky za loňský rok.

Škodě se na českém trhu dařilo. Registrovala o více než pětinu aut víc než v roce 2022, konkrétně 77 490 vozů, v předloňském roce to bylo 62 905 aut. Současně také zvýšila svůj podíl na trhu o dva procentní body na 35 procent. Celkově se loni v Česku prodalo 221 422 aut, zhruba o 15 procent více než předloni.

Současně ale připomenul, že mnoho vozů, které se loni dodaly, bylo objednáno o rok, mnohdy i o dva roky dříve. Kvůli výpadkům dodávek dílů se ale dokončovaly s velkou prodlevou.

Lednový stav objednávek ale podle Maláčka naznačuje, že trh s auty v Česku klesne. Nechce prozradit, jak velký meziroční pokles Škoda v objednávkách eviduje, ale přiznává, že není daleko od zmíněných pěti procent, které prorokuje celému trhu na tento rok.

Že by automobilka přistoupila ke slevám, jak to už udělalo mnoho značek na českém trhu, aby oslovily zákazníky, ale Maláček odmítá. "Nikdy neříkej nikdy, ale nemyslím si, že teď půjdeme cestou nějakých dramatických slev. Pokud bude potřeba, spíše zatraktivníme nějaké doplňkové služby, případně výbavu. Evidujeme to, že zákazníci čím dál více chtějí daleko vybavenější vozy než dříve."

Dva dny po tiskové konferenci Škoda oznámila, že uvádí na trh cenově atraktivnější variantu Octavie Fresh. Akční model se dá pořídit se zvýhodněním 68 900, respektive 58 900 korun u plug-in hybridní verze iV. Podrobnosti o modelu se dočtete tady.

Právě Octavia je jednoznačně nejprodávanějším modelem na českém trhu, loni byla každým desátým prodaným vozem. Faceliftovaný model se má představit v řádu týdnů.

Automobilku letos čeká mnoho novinek. Vedle modernizované Octavie vyprodává modely Superb a Kodiaq, které naběhnou v nové generaci. Přijde elektrický model Elroq, který doplní zatím jediný elektromobil v nabídce. Škoda Auto nyní také začala vyrábět faceliftovanou Scalu a Kamiq, v řádech týdnů se má k dealerům dostat inovovaný elektromobil Enyaq. Značka tak obměňuje tři čtvrtiny své modelové řady.