Kupujete nové auto? Až polovina některých vozů se brzy po zakoupení rozbije

Britský magazín What Car? patří mezi respektované rádce v otázce koupě nového auta. Vedle novinek recenzuje z uživatelského hlediska také ojetiny a každým rokem rovněž vydává několik žebříčků. Mezi ty nejzajímavější patří vlastní průzkum spolehlivosti maximálně čtyři roky starých automobilů. Časopis k tomu využívá vyplněné dotazníky od čtenářů, kterých se za poslední rok sešlo lehce přes 18 tisíc. Celkem 159 modelů magazín rozdělil do deseti kategorií, což vytváří poměrně přesný pohled na to, jak jsou auta ve stáří od jednoho do čtyř let spolehlivá. Na kompletní výsledky se podívejte do galerie.

Pouze model, u něhož nebyl nahlášen žádný problém, může dostat stoprocentní hodnocení. Jakmile redaktoři magazínu vyhodnotili, že se u vozu nějaká porucha vyskytuje, přichází podle četnosti výskytu a vážnosti problému o procenta z celkového skóre. Další body ztrácí auto ve chvíli, kdy musí být odstaveno v servisu delší dobu, případně ve chvíli, kdy oprava stojí peníze. Stále se totiž jedná o auta se stářím nejvýše čtyři roky. Celkové pořadí značek pak vychází ze souhrnného hodnocení všech modelů daného výrobce, které se v žebříčku objevily. Pokud je řeč o poruchách, vztahuje se k modelu, jehož rok výroby je uveden v tabulce. Právě na něj získal What Car? nejvíce reportů od zákazníků. Někde se problém týká celé doby výroby, jinde se vyskytuje až od určitého roku.