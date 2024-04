Nejspolehlivější auta Británie? U Octavie záleží na ročníku, Tesla si polepšila

Známý britský motoristický měsíčník What Car? zveřejnil každoroční žebříček spolehlivosti aut, který sestavuje na základě zkušeností svých čtenářů. Čelo žebříčku ovládly japonské značky, u škodovek hodně záleží na ročníku a motorizaci.

Pořadí aut sestavil What Car? na základě odpovědí celkem 21 732 řidičů, kteří magazínu popsali všechny závady, které se u jejich aut přihodily v posledních dvou letech. Z těchto dat pak vytvořil hodnocení pro 178 modelů od 32 značek.

Časopis přitom nezajímá jen samotná závada, ale i oblast, kde na autě vznikla, a cena, kterou musel za její opravu majitel zaplatit. Také počet dní, které s problémem auto nuceně strávilo v servisu.

Ukázalo se například, že u škodovek velmi záleží na typu paliva - zatímco v případě benzinových nebo hybridních verzí byla oprava často provedena na náklady výrobce, u naftových motorů častěji platil majitel auta.

Zajímavé jsou rozdíly v rámci jedné modelové řady: Octavia třetí generace se propracovala mezi deset nejspolehlivějších rodinných aut, čtvrtá generace naopak skončila mezi třemi, se kterými jsou největší starosti. Podrobný popis závad nejen u Octavie najdete v galerii.

Lexus je tradičním králem

Z výsledků sledovaných modelů nakonec What Car? sestavil také finální žebříček nejspolehlivějších značek. A na samém jeho vrcholu už sedmým rokem najdeme japonský Lexus, který má podle magazínu celkově 98,3% spolehlivost. "Hvězdným modelem je Lexus NX z let 2014 až 2021 se spolehlivostí 99,8 procenta. Druhým a třetím modelem v celkovém pořadí všech sledovaných aut je aktuální generace NX se skóre 99,4 % a Lexus UX s výsledkem 99,3 %," píše What Car ve svém hodnocení.

Na druhém místě pořadí nejspolehlivějších značek je mateřská Toyota, která překvapí výbornými výsledky malých modelů. Toyota Yaris z let 2011 až 2020 dosáhla skóre 99,3 % a pouhá tři procenta majitelů uvedla, že se jejich auta pokazila. Pozadu v hodnocení nezůstává ani aktuální generace Yarisu s hodnocením 98,6 % a městské SUV Yaris Cross (rovných 98 %).

Bronzový výsledek značky Mini překvapí o to více, že do první desítky nejspolehlivějších značek se kromě Volva na devátém místě už žádná jiná evropská automobilka nepropracovala. "Celkově se 10 % vozů Mini, o kterých jsme dostali informace, pokazilo, ale tři čtvrtiny z nich byly opravené za méně než týden. Automobilka navíc zaplatila 94 % oprav a majitelům, kteří museli platit ze svého, bylo účtováno méně než 100 liber (asi 3 tisíce korun - pozn. red.) za jednu závadu," uvádí magazín.

Skokanem roku je americká Tesla na desátém místě žebříčku, kde ještě loni figurovala na místě devatenáctém. Nebýt Modelu S vykazujícího nepěkné hodnocení 83,9 % a poruch na úrovni 41 %, mohla dopadnout ještě mnohem lépe. Nejprodávanější Model Y totiž dosáhl na 97,4 % a Model 3 byl s 94 % jen o něco málo horší. Majitelé Tesel si pochvalují skvělou úroveň servisních služeb - přesně 97 % oprav šlo na náklady výrobce a 60 % poruch bylo odstraněno během jednoho dne.

U kterých aut stojí servis majlant?

Dobrou zprávou je, že 83 % procent porouchaných bylo podle What Car? opraveno na náklady výrobce. Na druhou stranu však dvě procenta majitelů čelila účtům, které přesáhly 1500 liber (45 tisíc korun) za každý jednotlivý problém. Tato částka slouží v průzkumu jako hranice, od které jsou náklady na odstranění závady považovány za vysoké.

Nepříjemné prvenství si z průzkumu odnáší vznětové verze aktuální generace BMW 3. Více než 1500 liber museli jeho majitelé vytáhnout z peněženky ve 42 % případů.

Jen o něco něco lépe je na tom Jaguar F-Type, 1500 liber přesáhla cena opravy ve třetině případů. Překvapivé je však třetí místo pro dieselovou Škodu Karoq (31 % závad stálo majitele přes 1500 liber), která na rozdíl od BMW a Jaguaru není považována za prémiovou značku a očekávatelné náklady na servis by tedy měly být nižší.

Z hlediska délky opravy dopadlo nejhůře Subaru Outback ročníků 2014 až 2021, které se závadami strávilo v servisu zpravidla déle než týden. Podobných časů však dosáhly i Audi TT, Lexus UX, Porsche Cayenne a Renault Captur.

Překvapivě časté poruchy elektromobilů

Při vyhodnocení ankety redaktoři What Car? s překvapením zjistili, že nejporuchovější převodovky mají elektrická auta - problém s ní mělo 14 % majitelů bateriových vozů. Naopak chybovost dvouspojkových automatů činila pouhé jedno procento, zatímco manuálně ovládané převodovky měly poruchu ve třech procentech případů.

Podobně pozoruhodné je pořadí nejspolehlivějších pohonů. Na špičce jsou podle What Car? plug-in hybridní modely, které jsou obecně považovány za technicky komplikované. V průzkumu však zaznamenalo nějaký problém jen 17 % hybridů do zásuvky, zatímco běžné hybridy měly chybovost 18 %. Jen o něco málo více závad (20 %) měla auta s benzinovými motory. Naopak nejvíce problémů je podle What Car? s diesely a čistě elektrickými auty, které vykázaly závady ve 26 % případů.

Pokud jde o šanci, že automobilky převezmou náklady na opravu, ta je nejvyšší u hybridů a plug-inů. V průzkumu se tak stalo v 94 % případů.

Naopak nejméně ochoty k proplácení účtů mají automobilky v případě naftových modelů, tam jejich dobrosrdečnost dosahuje maximálně 80 %.

Dieselová auta se také ukázala jako nejnáročnější, pokud jde o cenu oprav. Magickou hranici 1500 liber překročila čtyři procenta případů poruch, zatímco majitelé hybridů museli takovou částku vynaložit pouze v jednom procentu případů.

Nejspolehlivější automobilové značky podle magazínu "What Car?" na základě poruchovosti vozů do stáří pěti let