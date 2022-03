Nejlepší auta se vyrábí v Česku, tvrdí britská média. Škoda porazila i Audi nebo VW

Otázku, ze které země pocházejí nejlepší automobily, už slyšel asi téměř každý. Odpovědět na ni ale není úplně jednoduché, protože kritérií, podle nichž by se dalo určitě, kde se vyrábějí ta nejlepší auta, je docela hodně. Britská poradenská skupina The Car Expert si nicméně myslí, že tuto otázku může poměrně objektivně zodpovědět. Dlouhodobě totiž vyhodnocuje testy nových aut (pro tento žebříček více než 10 tisíc testů čtyř stovek automobilů) britskými novináři napříč třiceti různými tituly. Nechybí klasiky jako Autocar, Auto Express nebo Top Gear, dále také motoristické sekce známých deníků jako The Telegraph nebo The Sunday Times. Portfolio je skutečně široké. Hodnocení jednotlivých médií pak The Car Expert přepočítává a porovnává, z čehož vznikl žebříček nejlepších aut na základě hodnocení britských novinářů.

Tvůrci upozorňují, že značky jsou přiřazeny do zemí svého původu, takže například Hyundai, ač vyrábí auta i v Nošovicích, je počítán pouze do hodnocení Jižní Koreje. V hodnocení se také objevují výhradně značky, které se začátkem března 2022 prodávaly ve Velké Británii, takže chybí třeba Lada, plejáda čínských značek (MG počítají tvůrci mezi britské automobilky) nebo většina výrobců z USA, kam je podle svého původu řazen i Ford, třebaže většina z jeho americké produkce v Evropě dostupná není.

Platí také, že hodnocení zemí a značek není jen obyčejným průměrem, ale spíše váženým průměrem. To znamená, že do úvahy byly brány třeba počty testů nebo jejich stáří. Tvůrci také mají systém pro přepočítávání hodnocení jednotlivých médií tak, aby se dala navzájem porovnávat.