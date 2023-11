Tak bohužel. Nový žebříček aut, která nejčastěji propadnou u technické kontroly

Přes deset milionů aut prošlo od loňského léta rukama německých techniků ze zkušebny TÜV v rámci povinných technických kontrol. Každé páté auto na prohlídce neuspělo, o přední místa největších hříšníků se nově přetahuje Tesla s Dacií. Evropský bestseller, Tesla Model 3, vykázal největší počet závad v kategorii nejmladších aut.

Do statistiky TÜV Reportu pro rok 2024 se tentokrát dostalo 221 modelů, které jsou následně rozděleny do šesti věkových kategorií. Nově je v přehledu také kategorie dvanácti až třináctiletých vozidel, až dosud bývala nejstarší auta v žebříčku jedenáctiletá.

S přibývajícím věkem se také mění skladba problémů, které auta trápí. Zatímco vozy v kategorii do tří let mají zpravidla největší starosti s osvětlením, u starších vozů přibývají problémy s brzdami, výfukovým systémem a hlavně úniky provozních kapalin. V tomto směru je přeborníkem motorový olej, jehož únik trápí 8 procent aut v kategorii do jedenácti let, a dokonce 13,2 procenta v kategorii do třinácti let.

Pochopitelnou výjimkou jsou elektromobily, které však mají zase svoje specifické závady. Vzhledem k tomu, že díky rekuperačnímu systému brzdí převážně motorem, dochází u nich velmi často ke korozi brzd. Ty netrpí nadměrným opotřebením, ale právě naopak - škodí jim dlouhodobá nečinnost.

Z pohledu majitele elektroauta jsou však daleko závažnější časté problémy se zavěšením kol, které jsou pravděpodobně důsledkem vysoké hmotnosti trakční baterie. Náprava v tomto případě nebývá vůbec levná.

Na čelním místě žebříčku největších hříšníků se již poněkolikáté objevuje Dacia Logan, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Pozoruhodný je zejména její výsledek v té nejstarší: kdo má doma třináctiletý exemplář tohoto rumunského bestselleru, může si být na 40 procent jist, že u technické kontroly na první pokus neuspěje.

Patrně největším překvapením letošního TÜV Reportu je nepěkné umístění Tesly 3, která v Evropě vévodí statistikám prodejů elektromobilů. V nejmladší kategorii aut do tří let sesadila Tesla z pomyslného trůnu nejhorších aut Dacii Logan, což překvapilo i techniky z TÜV. A mají pro to své vysvětlení.

"Elektromobily nepotřebují výměnu oleje, i proto automobilka Tesla v roce 2019 zrušila servisní intervaly a spoléhá na vzdálenou diagnostiku a bezdrátové aktualizace. Budoucnost? Ne tak docela. Příklady dalších elektromobilů, jako je Renault Zoe nebo Volkswagen e-Golf, ukazují, že pravidelný servis potřebují i elektromobily. Díky němu pak u prohlídky mají také mnohem lepší výsledky," uvádí zpráva TÜV. V případě mladých Tesel přitom nejde jen o banální závady osvětlení, ale i o potíže s brzdami a zavěšením kol.

Stáří Model Podíl vážných závad 2-3 roky Tesla Model 3 14,7 % Dacia Logan 11,4 % Seat Alhambra 10,3 % 4-5 let BMW X5/X6 17,9 % Volkswagen Sharan 17,7 % BMW řady 2 Active/Gran Tourer 17,6 % 6-7 let Dacia Dokker 25,9 % BMW řady 5/6 24,8 % Dacia Duster 24,6 % 8-9 let Dacia Dokker 32,2 % Fiat Punto 29,7 % Dacia Logan 29,1 % 10-11 let Renault Twingo 36,2 % Dacia Logan 35,5 % Renault Clio 34,6 % 12-13 let Dacia Logan 40,9 % Renault Twingo 39,9 % Nissan Qashqai 38,8 %

V porovnáním s loňskem se počet aut, která u technické prohlídky neuspěla, mírně zvýšil. Zkušebna to dává do souvislosti se stárnutím vozového parku v Německu. Zatímco ještě v roce 2011 bylo průměrné stáří aut u našich sousedů 8,1 roku, aktuálně se pohybuje kolem deseti let. Podle generálního ředitele TÜV Joachima Bühlera je to dáno tím, že se zvyšuje životnost vozidel. A také tím, že jsou nová auta čím dál dražší a mnoho spotřebitelů si jejich nákup nemůže dovolit.

Pro srovnání - v České republice je stáří vozového parku téměř 16 let, průměr EU je 12 let.