Nejen Škodovka, i další firmy v Česku podporují studium automobilových oborů

V Kosmonosech proběhla už po pětadvacáté soutěž Autoopravář Junior. O titul bojují nejlepší automechanici, autotronici, karosáři a autolakýrníci z celé republiky. Hlavním organizátorem je Střední průmyslová škola automobilní z Brna. Školy spolu s firmami z autoprůmyslu chtějí podpořit studium technických oborů a spolupráci mezi vzdělávacími instituty a budoucími zaměstnavateli.

Firmy v Česku chtějí podpořit vzdělávání studentů středních a učňovských škol zaměřených na automobilové obory a také jim usnadnit start kariéry v automobilové branži. Snahou organizátorů soutěže Autoopravář Junior, která se letos konala po pětadvacáté, je také podpora spolupráce mezi zaměstnavateli a středními školami s technickými obory a snaha vzdělávat žáky tak, aby byli na budoucí práci lépe připraveni.

Mladí automechanici, autotronici, karosáři a autolakýrníci musí v soutěži absolvovat tři kola, od regionálních až po celostátní. Letošního ročníku se účastnilo na 100 škol, z nichž do finále postoupilo nejlepších 38 s celkem 62 žáky. Velkým úspěchem bylo jedno druhé místo, na kterém skončila Denisa Rakovská ze Střední školy technických oborů Havířov - Šumbark v kategorii Karosář, tedy v oboru s převážně mužskou konkurencí.

"Protože soutěž probíhá přímo v tréninkovém centru automobilky Škoda, získávají její účastníci dokonalý vhled do reálného procesu výroby aut. Setkávají se s potenciálními zaměstnavateli a mohou získat představu o tom, jak by mohla vypadat třeba i jejich pracovní budoucnost. To je podle mě velmi důležité pro posílení důvěry v celý obor," myslí si Milan Chylík, ředitel Integrované střední školy automobilní Brno a jeden z hlavních organizátorů akce.

Soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Výkony studentů hodnotí odborná komise, v níž zasedají techničtí školitelé různých firem, například také společnosti Porsche ČR.

"Snažíme se podporou vzdělávání budoucích odborníků reagovat na bouřlivý technický vývoj v automobilovém průmyslu, včetně nejnovějších trendů, mezi něž patří elektrická mobilita, digitalizace a umělá inteligence," říká Franz Pommer, jednatel společnosti Porsche ČR, která sem dováží vozy značek Volkswagen, Seat, Audi a Volkswagen Užitkové vozy.

V Česku je sice nejdůležitějším zaměstnavatelem v autoprůmyslu Škoda Auto, která provozuje vlastní Střední odborné průmyslové učiliště v Mladé Boleslavi i vysokou školu a provozuje program celoživotního vzdělávání, avšak funguje zde i mnoho dodavatelských firem a importérů, kteří se rovněž chtějí podílet na technickém vzdělávání mladých, a tak soutěž Autoopravář Junior spolupořádají také značky Bosch, Scania a další.

Porsche ČR studentům nabízí také odbornou praxi, kterou například v letošním školním roce absolvuje 139 žáků ve 31 autorizovaných servisech. "Celkem je do našeho vzdělávacího projektu Qhero zapojeno 2003 žáků, 480 pedagogů a 33 vedoucích servisů. Nepodporujeme totiž pouze studenty, ale také partnerské školy poskytováním výukových pomůcek, včetně automobilů a jejich komponentů, a odborným školením pedagogů," dodává Franz Pommer, jednatel společnosti Porsche ČR.

Integrovaná střední škola automobilní v Brně, která je hlavním pořadatelem soutěže Autoopravář Junior, dostala od importéra k výukovým účelům vůz Volkswagen Passat včetně diagnostického přístroje.

Podobně se v Česku snaží o podporu vzdělávání i jiné značky, například český importér automobilky Kia poskytl elektrický model Niro Střední průmyslové škole dopravní v Plzni, žáci oboru Autotronic se na něm vyučují techniku elektromobilů.

"Do budoucna má tento obor obrovský potenciál díky rostoucímu počtu modelů na alternativní pohony. Kvalifikovaných lidí bude nedostatek. Každý automechanik, který tento obor vyučuje, má certifikát, který ho opravňuje s elektrickým či plug-in hybridním vozem manipulovat," vysvětluje Kateřina Vaňková, tisková mluvčí automobilky Kia.

Ani Hyundai, který má továrnu v moravskoslezských Nošovicích, neopomíjí důležitost vzdělání potenciálních budoucích zaměstnanců.

"Univerzitám i středním odborným školám jsme za dobu působení v Česku darovali již více než 120 našich vozů pro výukové účely tak, aby si studenti mohli technologie vyzkoušet v praxi. Podíleli jsme se například také na změně osnov některých oborů na VŠB-TU v Ostravě tak, aby více odpovídaly požadavkům automobilového průmyslu," vysvětluje mluvčí automobilky Hyundai v Nošovicích Petr Vaněk.

Klíčové firmy z autoprůmyslu se podporou škol snaží reagovat na překotný rozvoj automobilové techniky a radikální změny v používaných technologiích, ať se jedná o různé asistenční systémy směřující k autonomní jízdě, elektromobilitu, konektivitu, nebo umělou inteligenci. Požadavky na kvalifikaci uchazečů o zaměstnání vzhledem k výše uvedeným vývojovým trendům totiž neustále rostou.