Jen několik stovek metrů od slavného Checkpointu Charlie, tedy místa přechodu ze západního do východního Berlína, je poněkud příznačně muzeum trabantů. Aut z duroplastu, která se stala symbolem života v NDR a nakonec i pádu Berlínské zdi. Co do velikosti sice expozice pompéznosti muzea ve Cvikově nedosahuje, i tak je ale na co se dívat.

Jak to vypadá v muzeu věnovaném trabatům přímo v jejich rodišti ve Cvikově, najdete zde.

