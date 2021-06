Nechte se naočkovat a vyhrajte auto. Moskva láká obyvatele na Sputnik V

Republikánský guvernér státu Texas Greg Abbott ve středu oznámil, že jeho stát začne z vlastní iniciativy na hranici s Mexikem stavět zeď, jejímž účelem bude zabránit vstupu migrantů a pašeráků do USA. Abbott se tak rozhodl poté, co administrativa demokratického prezidenta Joea Bidena oznámila, že zastavuje projekt předchozího prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu zdi po celé americko-mexické hranici. Podle řady pozorovatelů je Abbottův krok především snahou získat náklonnost konzervativních voličů před guvernérskými volbami plánovanými na příští rok, píše list The New York Times.

Abbott počítá na úvodní fázi výstavby s 250 miliony dolarů (5,3 miliardy korun) z peněz texaských daňových poplatníků. Bariéru však hodlá z velké části financovat prostřednictvím sbírky. Oznámil rovněž, že nechá postavit podél jižní hranice více věznic, do nichž budou pohraničníci zavírat osoby, jež vstoupily do USA nelegálně.

Experti však tvrdí, že výstavba zdi v Texasu bude komplikovaná. Oproti například Arizoně či Novému Mexiku žije při jižní hranici Texasu velké množství lidí a téměř veškeré tamní území má soukromé vlastníky. Ti se většinou svých pozemků nechtějí vzdát dobrovolně a pokusy o jejich zabavení ve veřejném zájmu obvykle trvají roky. Abbott uvedl, že stát bude hledat občany, kteří nechají na svých pozemcích zeď vystavět dobrovolně.