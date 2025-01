Navigace upozorňuje na měření rychlosti, cedule mlčí. Začnou chodit pokuty z dálnice

Celkem 48 kilometrů zrekonstruované a také dobudované dálnice D4 z Prahy do Písku se oficiálně zprovoznilo na konci prosince, od té doby tu cvičně měří rychlost. Pokuty mají řidičům začít chodit od druhé poloviny ledna.

Jakmile řidič mine Příbram a ocitne se na nově zrekonstruované a dobudované dálnici D4 vedoucí z Prahy do Písku, navigace Waze ho začne upozorňovat na úsekové měření rychlosti. Zdá se, že "ví" o všech kamerách, které tu umí sledovat, zda motorista nešlape na plyn víc, než má.

Cestou z Prahy už oblíbená aplikace hlásila v pondělí 13. i ve středu 15. ledna na celkem 48 kilometrech dálnice potenciálních osm měření v obou směrech, úseky mají obvykle od několika set metrů do 3,3 kilometru. Kamery se nacházejí na rampách nad vozovkou. Ty, které sledují provoz na dálnici z instalovaných sloupů podél dálnice, rychlost měřit neumí.

Tabule instalované nad silnicí, které řidiče mají informovat o tom, že motorista právě vjíždí do měřených úseků, nebo se k nim zrovna blíží, mlčí. Zatím.

"Naše systémy všechny informace z dálnice včetně rychlosti zaznamenávají již od otevření dálnice, tato povinnost ostatně vyplývá z koncesionářské smlouvy," říká Daniela Pedret, tisková mluvčí konsorcia Via Salis, které dálnici vybudovalo v rámci takzvaného PPP projektu.

Pokuty ale hříšníkům zatím podle tvrzení mluvčí nechodí. "Data o případné překročené rychlosti se začnou odesílat příslušným orgánům po schválení metodiky Dopravní policií ČR. Toto schválení očekáváme začátkem druhé poloviny ledna," dodává Pedret.

Radary pro úseková měření rychlosti na dálnicích v Česku se až na výjimky - například v tunelech (na D1, D5 a D8) nebo na Pražském okruhu - obvykle nevyskytují. V tomto ohledu je D4 určitou anomálií.

Ačkoli teoreticky by bylo možné, aby se na celkem 48 kilometrech dálnice dalo měřit vždy osm úseků v každém směru, po kritice ze strany veřejnosti se na popud resortu dopravy rozhodlo, že tu měření proběhne vždy jen v jednom úseku v každém směru.

"Měření má být především preventivní, záměrem není vybírat co nejvíce peněz. Jedno je podle mého tak akorát," dodal dříve na dotaz ministr dopravy Martin Kupka k tomu, proč se z původního záměru měřit rychlost na osmi úsecích v každém směru nakonec upustilo.

A řidiči by měli o úsecích, které se budou průběžně měnit, vždy vědět. "Kde se přesně bude rychlost měřit, budou řidiče informovat tabule a bude uveden i kilometrový úsek, aby to věděli," popisoval během oficiálního zprovoznění dálnice, ke kterému došlo v prosinci loňského roku, operátor Jakub Hanzák.

Spolu s kolegy sleduje provoz v nově vybudovaném Středisku správy a údržby komunikace u křižovatky Lety u Písku. D4 je s nadsázkou jedna z nejsledovanějších dopravních staveb v Česku a bezpečnostní úroveň se vyrovná bankovním institucím. Celou dálnici totiž sleduje 195 kamer, snímají i dění na odpočívadlech.

Řidiči, kteří se spoléhají na data navigace Waze, která upozorňuje na rychlostní kamery a úseková měření, by ale měli vědět, že zmíněné kamery na dálnici D4 budou moci měřit nejen to, zda se dodržuje dálničních 130 km/h, ale i situaci, kdy se na úsecích dálnice rychlost sníží. Rozhodně se tak vyplatí sledovat nejen mobil s mapou, ale především zmíněné cedule nad silnicí. Ostrý provoz úsekového měření spolu s posíláním pokut by měl začít už v těchto dnech.