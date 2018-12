Na oslavy Nového roku do Prahy autem nejezděte: Omezí se parkování, uzavřou ulice

Silvestrovské oslavy a novoroční ohňostroj v Praze omezí parkování a automobilovou dopravu. V kratších intervalech pojedou o silvestrovské noci tramvaje, přibližně do 02:30 se prodlouží provoz metra. Na Václavském a Staroměstském náměstí budou v době oslav připraveni záchranáři a hasiči. Policisté a strážníci dohlédnou na dodržování dopravních opatření i zákazu prodeje pyrotechniky. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Doprava bude v noci na Nový rok omezena kolem Václavského a Staroměstského náměstí a Karlova mostu. S ohledem na bezpečnost návštěvníků oslav řidiči neprojedou Pařížskou a Jáchymovou od 20:00 do 03:00, pro Wilsonovu bude zákaz vjezdu aut platit od 12:00 do 10:00, pro Jindřišskou, Vodičkovu, Štěpánskou a Ve Smečkách od 16:00 do 08:00 a Žitná bude neprůjezdná od 16:00 do 10:00. Parkování na Václavském náměstí bude zakázáno od 12:00 na Silvestra do 10:00 na Nový rok.

Kvůli očekávaným oslavám na Karlově mostě bude od 23:30 do 01:30 uzavřena Křižovnická ulice a Smetanovo nábřeží v úseku mezi Platnéřskou a Karoliny Světlé. Na Malé Straně bude od 21:00 do 02:00 neprůjezdná Josefská a Mostecká ulice.

Na Václavském a Staroměstském náměstí budou mít záchranáři sanitky, na Václavském náměstí navíc kamion pro řešení hromadných neštěstí Golem. Na Vltavě budou dohlížet policisté a strážníci ze svých člunů společně s vodní záchrannou službou Českého červeného kříže. "Na obou březích Vltavy jsou připravena místa pro poskytnutí první pomoci eventuálním tonoucím," uvedl Hofman.

Provoz denních linek tramvají, autobusů a lanovky na Petřín skončí na Silvestra kolem 22:00, příměstské vlaky budou podle jízdních řádů pro pracovní den jezdit do 20:00. Noční tramvaje budou přibližně od 22:00 do 03:30 hodin jezdit každých 15 minut, později v noci se intervaly prodlouží na 20 minut. "Po celou noc se ruší všechny garantované přestupy," píše dopravní podnik na webu. Upraven bude také provoz některých autobusových linek a příměstských vlaků.

Novoroční ohňostroj, jehož tématem bude svoboda a sametová revoluce, od níž příští rok v listopadu uplyne 30 let, se bude opět odpalovat od metronomu v Letenských sadech. Téměř jedenáctiminutové představení začne v 18:00 hodin. Pro auta bude kvůli ohňostroji a jeho divákům od 16:00 do 18:30 uzavřena část Dvořákova nábřeží a nábřeží Edvarda Beneše, mosty Čechův, Mánesův, Štefánikův a Legií a část ulic Pařížská a 17. listopadu.

Na Mánesově a Čechově mostě a po pravém břehu Vltavy od Národního divadla po náměstí Curieových nepojedou od 17:30 tramvaje. "Tramvajová doprava na dalších komunikacích - Štefánikův most a most Legií bude řízena operativně podle situace ve spolupráci s Policií ČR. Doporučujeme cestujícím nespoléhat na tramvaje a využívat metro," podotkl Hofman.

Městská policie bude zajišťovat prostor u letenského metronomu od dopoledne 30. prosince do dopoledne 2. ledna. Na Letné a na nábřeží Edvarda Beneše budou připraveny sanitky a hasičské vozy. Na Vltavě budou ze člunů opět dohlížet policisté, strážníci a vodní záchranná služba.