Na jméno nového šéfa Škody Auto si lze vsadit, nástupce je už ale víceméně jasný

V pátek 31. července končí ve funkci dosavadní šéf Škody Auto Bernhard Maier. V pondělí 3. srpna se má na zasedání představenstva Škody oficiálně oznámit Maierův nástupce. Na jméno je dokonce v Česku vypsaná sázka a ve hře je údajně devět manažerů. Jméno vybraného nástupce ale Aktuálně.cz už zná.

Bernhard Maier se loučí se Škodovkou. Na svém účtu na profesní sociální síti LinkedIn ve čtvrtek publikoval fotografie, jak pokládá květiny na boleslavský hrob Václava Klementa a Václava Laurina, zakladatele společnosti Škoda Auto. Ta ostatně letos oslavuje 125 let od svého založení.

"Když jsem do Škody Auto nastupoval, při procházce městem jsem tehdy navštívil hroby našich dvou zakladatelů, Václava Laurina a Václava Klementa. Dnes jsem se vrátil, abych sem položil květiny. Díky odvaze a technickému duchu těchto dvou pánů může Škoda letos oslavit 125. narozeniny. Jsem vděčný za to, že jsem tuto mimořádnou společnost mohl pět let spolu se svým týmem vést," uvedl v popisku pod fotografiemi.

Maierův odchod provází spekulace týkající se údajných neshod mezi ním a šéfem koncernu Volkswagen Herbertem Diessem. Tomu údajně vadilo, že Maier je velkým oblíbencem rodiny Porscheových a Piëchových, a také fakt, že se Škodě pod Maierovým vedením vede daleko lépe než nyní Volkswagenu.

Ačkoli pětiletý kontrakt měl Maierovi vypršet až na podzim, vedení koncernu se nakonec nedohodlo ani na prodloužení smlouvy, a doposud ani na přesunu na jinou pozici v rámci koncernu.

Informaci přinesl jako první začátkem července německý Handelsblatt a více jsme psali zde. Bernhard Maier je přitom zkušený manažer, který v rámci koncernu pracoval posledních devatenáct let. Předtím, než před pěti lety převzal vedení Škodovky, byl zodpovědný za prodej u Porsche.

Automobilka po oznámení odchodu Maiera uvedla, že nástupce bude znám po prvním zasedání představenstva Škody po celozávodní dovolené. To se koná v pondělí 3. srpna.

Německá média v čele s Automobilwoche.de však v polovině července přišla s informací, že do vedení Škody s největší pravděpodobností směřuje Thomas Schäfer, dosavadní šéf Volkswagenu v Jihoafrické republice. Padesátiletý Schäfer do VW nastoupil v roce 2012, kam přešel od automobilky Daimler.

Podle informací Aktuálně.cz od zdroje ve firmě je zvolení Schäfera prakticky zpečetěno a do vedení by měl nastoupit už na podzim. Pro vedení koncernu je údajně důležité také to, že jde o osobu z VW, která je obeznámena s děním uvnitř firmy a zná její kulturu. O kandidátu zvenčí se prý neuvažovalo.

Vsaďte si na nového šéfa

Společnost Fortuna dokonce na jméno nového předsedy představenstva Škody Auto vypsala sázku. Mezi devíti jmény figurují například Michael Oeljeklaus, nynější člen představenstva Škody zodpovědný za výrobu a logistiku, či Alan Favey, další člen představenstva, avšak z oblasti prodeje a marketingu.

Fortuna stanovila kurz 1 : 10 na Martina Jahna, v současnosti viceprezidenta pro prodej a marketing ve společném podniku, který má v Číně Volkswagen se státní automobilkou FAW.

Do výběru Fortuny se dostal také Vladimír Vošický, který do března loňského roku vedl české zastoupení značky Hyundai. Vošického na postu generálního ředitele značky poněkud nechvalně proslavil velmi agresivní marketing, a to především právě proti Škodě Auto, a také ostrý boj s dealery. Na Vošického je vypsán kurz 300.

Také podle sázkařské společnosti a stanoveného kurzu 1 : 1,15 je však víceméně jasné, že v pondělí bude oznámen Thomas Schäfer coby nový předseda představenstva mladoboleslavské automobilky. V Česku přitom jeho jméno donedávna nikdo neznal.