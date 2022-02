Na dovolenou výhodněji. Dálniční známky budou muset zlevnit a zavedou se i jednodenní

Evropský parlament minulý týden schválil směrnici, která má sjednotit přístup států ke zpoplatnění dálnic. Členské státy podle ní budou muset zrušit dálniční známky pro nákladní vozy nebo autobusy a nahradit je mýtným. Pro osobní vozy se pak má rozšířit paleta nabízených dálničních kuponů, povinně se bude muset zavést i denní známka.

"Nová směrnice státům nepřikazuje dálnice zpoplatnit. Pokud se takto ale rozhodnou, musí ho nastavit podle schválených evropských pravidel," zdůrazňuje na úvod tiskového prohlášení mluvčí europarlamentu Gediminas Vilkas. Státy musí podmínky "překlopit" do svých zákonů, mají na to dva roky od uveřejnění schválené směrnice ve věstníku.

Pro běžné řidiče to znamená, že by se mohla zlevnit dovolenková cesta třeba do Chorvatska. Předně proto, že pokud daná země za použití dálnice v případě osobních aut vyžaduje dálniční známky, bude muset rozšířit paletu nabízených kuponů.

Směrnice požaduje, aby byly v nabídce kromě ročních také denní, týdenní, desetidenní, měsíční nebo dvouměsíční. Směrnice sice neurčuje jejich ceny, požaduje ale jistý strop vůči roční známce. Za denní známku by se nemělo platit více než devět procent hodnoty ročního kuponu, za týdenní jedenáct procent, desetidenní je omezena 12 procenty, měsíční 19 a dvouměsíční třiceti procenty.

Státy si přitom mohou vybrat, jestli nabídnou týdenní nebo desetidenní známku (nebo obě), stejně tak je na výběr mezi měsíční a dvouměsíční. Denní ale bude povinná. "Projíždějící řidiči budou moci za svoji cestu platit férovou cenu. Je to pozitivní pro turismus, cestovatelé již nebudou penalizováni," tvrdí italský europoslanec Giuseppe Ferrandino.

Zastropování cen znamená, že celá řada zemí bude muset svoje známky zlevnit. Jak? To ukazuje tabulka níže. Server Aktuálně.cz ji zpracoval pro aktuální cenu dálničních známek v Česku, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku, které je významné s ohledem na cestu do Chorvatska. Jediný stát, který limity EU dnes více méně splňuje, je Rakousko. Pokud by přitom země chtěly zachovat stávající ceny krátkodobých kuponů, budou muset zároveň zdražit roční.

Česko (Kč) Rakousko (eur) Slovensko (eur) Slovinsko (eur) Roční 1500 93,8 110 50 Krátkodobé známky Dnes Limit dle EU Dnes Limit dle EU Dnes Limit dle EU Dnes Limit dle EU 2 měsíce - 450 28,2 28,1 - 33 - 15 Měsíc 440 285 - 17,8 30 20,9 14 9,5 10 dní 310 180 9,6 11,3 - 13,2 10 6,0 Týden - 165 - 10,3 15 12,1 - 5,5 Den - 135 - 8,4 - 9,9 - 4,5

Podmínky se dotýkají především nákladních vozidel a autobusů. U těch musí státy do osmi let ustoupit od zpoplatnění dálnic zařazených do tranzitní sítě TEN-T pomocí dálničních známek, tedy ukončit tzv. časové zpoplatnění. Podle webu tolls.eu se tato změna týká především pobaltských zemí. Ostatní evropské státy již dnes používají zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, tedy pomocí mýtného. To podle EU lépe zohledňuje princip, že větší znečišťovatelé ovzduší mají také více platit. Zpoplatnění pomocí známek bude povoleno jen na výjimku na vybraných úsecích.

Změn se mají dočkat ale i sazby mýtného. Ty mají u nákladních aut a autobusů podle nových evropských předpisů zohledňovat i emise CO2. V Česku se v současné době přitom určují podle nejvyšší povolené hmotnosti vozidla nebo soupravy, počtu náprav a emisní normy, která omezuje množství vypouštěných škodlivin, ovšem s výjimkou oxidu uhličitého. Výhodu pak mají vozy poháněné stlačeným zemním plynem (CNG) nebo bioplynem.

Podle vlivu na životní prostředí budou muset být od roku 2026 určeny dálniční poplatky i pro dodávky a minibusy.

Členské země budou mít také povinnost transparentně uvádět, kolik peněz na mýtném vybraly a kam prostředky směřovaly. V Česku jde výnos z mýtného a dálničních známek do Státního fondu dopravní infrastruktury, který z něj pak financuje další výstavbu dopravních staveb.

Jak bude předpis vypadat v Česku, zatím není známé. "Finální znění předpisu zatím není zveřejněné ve věstníku Evropské unie, proto je předběžné komentovat jeho dopad do českých zákonů," uvedl na dotaz Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. "Schválený návrh směrnice Euroviněta byl probírán roky, kde bylo navrhováno několik zásadních změn jak v časovém zpoplatnění, tak i v mýtném a do posledního hlasování jsme si nebyli jistí, že návrh bude schválen. Bylo např. navrhováno zpoplatnění mýtným i pro osobní vozidla, kde se nám podařilo prosadit zachování časového poplatku," doplňuje.