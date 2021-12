Do Chorvatska bez nalepovací slovinské dálničky. Od února budou jen elektronické

Skupina PPF Telco, která je s více než 90 procenty hlavním akcionářem O2 Czech Republic, obdržela předchozí souhlas ČNB se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů. Výkupní cena bude 270 Kč na akcii. Odkup bude realizovaný prostřednictvím PPF banky a měl by být dokončený zhruba do poloviny příštího roku. PPF to uvedla v tiskové zprávě.

Skupina PPF plánuje po nabytí 100 procent akcií O2 společnost plně integrovat do své telekomunikační divize PPF Telecom Group a využít všech synergií. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR.