Na 850 tisíc nových Mercedesů bude muset do servisu. Hrozí u nich požár

Podle informací německého magazínu Auto Motor und Sport a tamního Úřadu pro motorová vozidla KBA chystá luxusní automobilka Mercedes-Benz mamutí svolávací akci. K úpravám bude muset celosvětově dojít přibližně u 850 000 naftových vozidel od třídy C až po vlajkové „esko“.

Do servisu bude muset přesně 848 517 naftových Mercedesů, konkrétně půjde o třídu C předchozí generace (W205), aktuální třídu E (W213) včetně kupé a kabrioletu, třídu S nejnovějších dvou generací, dále nejnovějšího provedení čtyřdveřového kupé CLS, sportovně-užitkových GLC, GLE a GLS v současných verzích a terénní třídy G předchozí generace (W463). Kromě naftového motoru má vozy spojovat i výroba od prvního ledna 2017 do října 2021.

V samotném Německu by se akce měla dotknout takřka 240 000 aut. Kolik aut bude muset do servisu v Česku zastoupení německé značky zatím neví. Z údajů Svazu dovozců automobilů vyplývá, že se od ledna 2017 do října 2021 v Česku prodalo přibližně 11 000 dotčených modelů s naftovými motory. Podle mluvčího Mercedesu Martina Šlechty se ale svolávací akce nemusí týkat všech. Zatím ani není jasné, kdy začnou majitelům přicházet pozvánky.

Příčinou problémů je závada v systému zpětného vedení výfukových plynů. Podle KBA může dojít k netěsnosti v podtlakovém čerpadle chladicí kapaliny mezi podtlakovým a chladicím okruhem. Pokud se chladicí kapalina dostane na přepínací ventil, může v ojedinělých případech kvůli elektrochemické reakci růst teplota dílů, což podle německých médií zároveň znamená zvýšené riziko požáru.

V rámci servisního zásahu Mercedes přeprogramuje software podtlakového čerpadla a vymění elektrický ventil. Zásah zabere přibližně jednu hodinu.