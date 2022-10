Mýtus čínského auta jako pojízdné rakve dál mizí. BYD zazářil v nárazových testech

Čínské automobily se po měsíci opět ocitly v centru pozornosti expertů z organizace Euro NCAP. Zatímco v září slyšely chválu modely Ora a Wey z portfolia koncernu Great Wall Motors, teď se pozornost obrací k modelům BYD. Jedna z největších čínských značek chystá evropskou prodejní expanzi a lepší začátek si ani nemohla přát. SUV Atto 3 si totiž z nárazových testů odvezlo nejvyšší možné ohodnocení.

Za ochranu dospělé posádky si Atto 3, kompaktní elektrické SUV, odvezlo hodnocení 91 procent, čímž se zařadilo mezi nejlépe hodnocená auta letošního roku. Jako problematičtější se ukázala prakticky jen ochrana hrudníku řidiče při bočním nárazu do sloupu, jinak bylo při dalších typech nárazů hodnocení na úrovni dvou nejvyšších známek. Nadprůměrných 89 procent si auto BYD odvezlo i za ochranu dětí, naopak 69 procent za ochranu chodců je spíše podprůměrných. Rovněž 74 procent za asistenční systémy je v letošní výsledkové tabulce spíše průměrným výsledkem.

Celkově to však elektrickému SUV stačilo na pětihvězdičkové ohodnocení, v krátkém časovém sledu je tak už třetím čínským autem, které na bezpečnostní maximum dosáhlo. Minulý měsíc jej získaly kompaktní elektrická Ora Funky Cat a plug-in hybridní SUV Wey Coffee 01. Potvrzuje se tak, že narativ o špatné bezpečnosti aut z Číny se stává pomalu minulostí.

"Je skvělé vidět, že tyto (čínské - pozn. red.) automobilky si pouze nepřijedou pro pětihvězdičkové hodnocení, ale mají i skóre, které je stejné nebo lepší než u zavedených evropských značek," říká Matthew Avery z poradenské společnosti Thatcham Research, která provozuje jednu z crashtestových laboratoří programu Euro NCAP.

Automobilce BYD, což je zkratka pro Build Your Dreams - v překladu "postavte si své sny" -, se nedaří jen na poli bezpečnosti. Počátkem října jedna z největších sítí evropských autopůjčoven Sixt oznámila, že do konce roku začne provozovat flotilu několika tisíc elektromobilů Atto 3 čínského výrobce. Nejprve se objeví v Německu, Francii, Nizozemsku a Velké Británii. Do roku 2028 pak má přibýt dalších sto tisíc elektromobilů BYD, které výrazně přispějí k elektrifikaci flotily německé půjčovny.

Expanzi do Evropy oznámil BYD koncem prázdnin. Zpočátku budou k dispozici tři elektromobily. Největší potenciál má již zmíněné SUV Atto 3, které by se mělo prodávat za 38 tisíc euro, tedy v přepočtu asi 930 tisíc korun. Výkon vozu je 150 kW a dojezd maximálně 420 km. Vedle něj budou evropskou nabídku tvořit i sedan Han a sedmimístné SUV Tang, které se už přes rok nabízí na norském trhu. Oba dva mají výkon 380 kW a pohon všech kol, mírně se ale odlišuje velikost baterie i aerodynamika aut, takže sedan Han ujede 521 kilometrů a SUV Tang jen 400 kilometrů.

Do konce roku chce BYD prodávat svá auta nejen v severských zemích nebo Beneluxu, ale i v Německu, Francii a Velké Británii, tedy na největších evropských trzích. Premiéru si auta odbydou na nadcházejícím pařížském autosalonu, jehož brány se otevřou příští týden, ovšem za neúčasti velkého množství zavedených výrobců. Právě čínské značky jako BYD, Ora nebo Wey tak budou mít po boku vietnamského VinFastu možnost zazářit na jednom z kdysi nejvýznamnějších světových autosalonů.

BYD Atto 3 ale nebyl jediným autem, které organizace Euro NCAP v posledním kole nárazových testů rozbila. Dokonce to ani nebylo jediné čínské auto: proti zdi se totiž rozjel i Citroën C5 X, dovážený právě z říše středu, a sedan Mobilize Limo, který vyrábí Renault spolu s čínským partnerem, automobilkou Jiangling Motors. Oba modely dostaly jen čtyři hvězdičky, ani jeden z nich totiž nijak neexceloval v žádné z kategorií.

Citroën si odvezl 82 procent za ochranu dospělých, 87 procent za ochranu dětí, 69 procent za ochranu chodců a 66 procent za bezpečnostní pomocníky, Mobilize Limo, který je určený především pro carsharing, získal 80 procent za ochranu dospělých, 75 procent za ochranu dětí, 69 procent za ochranu chodců a 71 procent za bezpečnostní asistenty.

Plného pětihvězdičkového ohodnocení naopak dosáhly Mazda CX-60, BMW X1 a řada 2 Active Tourer nebo také Seaty Ibiza a Arona, a to navzdory chybějícímu středovému airbagu. Jeho absenci ale dohnaly jinde. Znovu se proti zdi po třech letech rozjel osmý Volkswagen Golf, který při modernizaci dostal středový airbag, nouzové brzdění při odbočování nebo sledování únavy řidiče. Výsledkem je pětihvězdičkové hodnocení a potvrzení předchozího výsledku. Zlepšení bezpečnostního standardu ocenil i generální sekretář Euro NCAP Michiel van Ratingen, podle něhož mají automobilky pod tíhou přechodu na elektromobily někdy tendence zapomínat na končící modely se spalovacími motory.

Zvláštní pochvalu si pak vysloužil elektrický Mercedes-Benz EQE, který také získal pět hvězdiček, ale nadto bodoval i díky částečně autonomnímu řízení po dálnici. Konkrétně je řeč o volitelné kombinace inteligentního adaptivního tempomatu a aktivního řízení s funkcí, která při jízdě na dálnici ve chvíli, kdy zaznamená nečinnost řidiče, auto sama zpomalí, zajede do odstavného pruhu a tam zastaví.

V hodnocení "asistované jízdy" se tak elektrickému Mercedesu dostalo nejvyššího hodnocení "velmi dobrý" a také doposud nejvyššího počtu bodů v této kategorii. Celkových pět hvězdiček si pak odvezl za 95 procent v ochraně dospělých, 91 procent v ochraně dětí (obojí patří letos k nejvyššímu udělenému hodnocení), 83 procent v ochraně chodců a 81 procent v případě fungování bezpečnostních asistentů.