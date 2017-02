Motorka od Hondy nepotřebuje stojan a může vás následovat jako věrný pejsek

před 1 hodinou

Honda představila chytrý motocykl, který se umí sám vyvažovat | Video: Honda | 01:05

Honda prostřednictvím sériového cestovního motocyklu NC750 představila technologii Riding Assist, která umožňuje, aby motocykl sám udržoval rovnováhu v nízkých rychlostech nebo stal na místě bez použití gyroskopů. Honda k tomuto účelu využila robotickou technologii a její motocykl udržuje rovnováhu tím, že se přední vidlice sama otáčí a prodlužuje tak, aby zbytek stroje stál nebo jel rovně.

Vývoj této technologie je dílem divize Hondy pro vývoj umělé inteligence, která se proslavila robotem ASIMO a podílela se i na vývoji zařízení UNI-CUB (viz obrázek níže v článku). Toto osobní pojízdné sedátko se ovládá přenášením váhy a algoritmus jeho vyvažovacího zařízení byl použit také u systému Riding Assist.

K vyvažování a udržování rovnováhy se většinou využívá gyroskopu, který obsahuje setrvačník. Ten zachovává polohu osy své rotace v tzv. inerciálním prostoru, kde na něj nepůsobí žádné síly. Problém takového zařízení je ve vysoké hmotnosti, která by u motocyklu negativně ovlivnila jeho jízdní vlastnosti.

Nic takového systém Riding Assist nepotřebuje. Funguje tak, že jakmile klesne rychlost motocyklu pod určitou hranici, prodlouží se přední vidlice a kolo poodjede dopředu. Tím se prodlouží rozvor a změní úhel řízení. Vidlice se zároveň odpojí od řídítek a pomocí elektromotoru kolo cíleně natáčí, aby motorka stála na místě podobně jako cyklista, který se pohybem řídítek snaží udržet rovnováhu.

Druhý elektromotor je pak umístěn v náboji předního kola a umožňuje, aby se motocykl mohl pohybovat. Jak vidíte na videu, stačí pohladit přední blatník a honda následuje svého "pána" jako poslušný pejsek.

Samovyvažovací motocykl od Hondy není první svého druhu. O něco podobného se loni pokusili u BMW. U futuristického konceptu budoucnosti jízdy v jedné stopě s názvem Vision Next 100 ovšem vyvažování fungovalo na jiném principu a pomáhalo navíc jezdci i při dynamické jízdě.

Honda se systémem Riding Assist je více v souladu se současnými trendy a tváří se, že by se v nebližší době mohla dostat i do sériové výroby. Na to si ale zřejmě ještě nějakou dobu počkáme. Ani zástupci japonského výrobce zatím neprozradili žádné plány s tímto vynálezem do budoucnosti.

Otázkou je nejen cena celého zařízení, ale také to, kdo by mohl tento systém na své motorce chtít. I když jedna možnost by tu byla. Systém Riding Assist by byl určitě užitečný majitelům těžkých cestovních motocyklů Honda Goldwing, s nimiž je manévrování při nižších rychlostech docela obtížné.

autor: Jiří Kaloč