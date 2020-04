Ministerstvo dopravy zřídilo etickou komisi, bude se zabývat autonomními auty v Česku

Provozem automatizovaných a autonomních vozidel se bude zabývat nová etická komise, kterou pro tento účel zřídilo ministerstvo dopravy. Jejím cílem bude posoudit otázky etiky a s ní související témata.

Jak bezproblémově zařadit autonomní auta do českého provozu, se bude zabývat nová etická komise zřízená Ministerstvem dopravy (ilustrační foto). | Foto: Shutterstock

O zřízení komise informovalo ministerstvo dopravy. Předsedou komise je David Černý z Akademie věd ČR. Do konce letošního roku by komise měla zpracovat návrhy opatření k bezproblémovému zařazení autonomních vozidel do běžného provozu.

Jedním z klíčových témat je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise by měly postihovat vedle silniční dopravy také další druhy dopravy a měly by tak být podle resortu dopravy využitelné v širším kontextu.

Předsedou nově zřízené komise je David Černý z Filosofického ústavu Akademie Věd ČR (AV ČR). Dalších dvanáct členů tvoří podle ministerstva odborníci z oblasti etiky, práva, společenských věd, umělé inteligence či technických oborů.

Jde o Petra Zámečníka z Centra dopravního výzkumu, Moniku Marekovou z CMS, Adama Doležala a Tomáše Doležala z Ústavu práva a státu AV ČR, Martina Hrona z TÜV SÜD Czech, Tomáše Hříbka a Juraje Hvoreckého z Filosofického ústavu AV ČR, Tomáše Ječného z automobilky Škoda Auto, Václava Jirovského z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Daniela D. Novotného z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Václava Uhlíře z Fakulty informačních technologií VUT a Jiřího Wiedermanna z Ústavu informatiky AV ČR.

Hlavními oblastmi, kterými se bude komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR.