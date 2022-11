Mercedes-AMG EQE 43: Auto stvořené ajťáky ukazuje, co vše je dnes možné

Tři miliony korun a otevřenou mysl. Zhruba tolik je potřeba na rozhodnutí, postavit si do garáže velký elektrický Benz, u kterého nic není jako kdysi. Přehlídka technologií si tu podává ruku s brutálním zrychlením, vše je navíc obestřeno tajemstvím napevno přidělané kapoty, kterou není důvod otevírat. Skamarádit se s tímhle autem ale chvíli trvá.

I když by se mohlo zdát, že lidé v Evropě už nějaký čas řeší jen covid a válku, testovaný vůz je důkazem, že někteří z nich dělají i jiné věci. Je to sotva devět let, co se k zákazníkům dostal první elektrický Mercedes, ze kterého byl nadšený málokdo. Elektrifikovaná třída B měla krátký dojezd a dlouho se nabíjela. A také byla drahá, to se rozumí samo sebou.

Kdo následující období zaspal nebo se o auta moc nezajímal, bude překvapen, jak se za tu relativně krátkou dobu nabídka značky s třícípou hvězdou proměnila. Když si dnes otevře její internetové stránky, vyskočí na něj přehlídka elektrických aut všeho druhu. Ty spalovací tam jsou taky, ale je zřejmé, že jejich éra pomalu končí.

Třídu EQE lze označit za novou interpretaci starého dobrého "Éčka", čemuž by odpovídala i délka karoserie těsně pod pět metrů. Je o 27 centimetrů kratší než na první pohled velmi podobné EQS a také to není liftback, u kterého se spolu s víkem kufru zvedá i zadní okno. Mercedes tentokrát stvořil klasický tříprostorový sedan.

Práce konstruktérů s aerodynamikou jde však v tomto případě vysoko nad rámec běžných zvyklostí. Výsledkem je nejen bezhlučná jízda při vysokých rychlostech, ale i fakt, že dálniční tempo se tu prakticky vůbec neodráží ve zvýšené spotřebě. Testovaný Mercedes si bral svých 21 kWh na 100 kilometrů a bylo mu celkem jedno, zda se zrovna pohyboval ve městě nebo na mladoboleslavské dálnici.

Řeč je přitom o autě, které má bezmála 500 koní výkonu, a to v rámci dvou dostupných verzí AMG mluvíme ještě o té slabší. Jde o to, zda auto zrychlí na stovku za 4,2 vteřiny nebo za tři a půl, jak to umí typ 53. Maximalisté už teď mají jasno, ale upřímně, čtyři vteřiny jsou také v pořádku.

Sviť, sviť, má hvězdo

V prvních okamžicích za volantem se řidiči zdá, že jej přemíra technických vymožeností udolá. Ačkoliv však Mercedes najel na vlnu digitalizace a zbavil auto centrálního ovladače, šoférovi hodil záchranné lano v podobě všudypřítomných našeptávačů. K ovládání tak není nutné studovat manuál, ke všemu se lze intuitivně proklikat. Je možné vybírat hned z několika podob klasických budíků, přizvednout nebo snížit podvozek, zvolit jízdní režim včetně zvuku, jaký má auto vyluzovat. Je toho tolik, až se vkrádá otázka, zda to všechno neslouží k odvedení pozornosti tradičních fanoušků divize AMG, kteří by se nedejbože mohli shánět po bublajícím osmiválci.

I když se spousta věcí v autě zdá být rozmařile opulentní, některé jsou přesto fascinující. Třeba standardně montované světlomety Digital Light. Ty umějí nejen účinně vykrývat protijedoucí auta tak, aby jejich řidiči neměli pocit, že jsou oslňováni dálkovým světlem. Ještě k tomu dokážou na silnici "kreslit" nejrůznější obrazce. Když se například mercedesu zdá, že neudržuje dostatečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozu, vykouzlí na asfaltu symbol dopravní nehody.

Všechny vymoženosti moderní techniky jsou však nakonec závislé na vstupních datech, která při svém širokém záběru zákonitě nejsou bez chyb. Tak třeba při navádění k nabíjecí stanici Ionity u obce Nupaky na dálnici D1 skončilo auto ve skladovém areálu pod dálnicí, a mezi ním a nabíječkou bylo zhruba pětimetrové terénní převýšení.

Do cíle i bez kávy

Mercedes EQE nepatří ke generaci elektroaut, jehož majitelé si musí plánovat různé aktivity, aby přečkali dlouhé hodiny u nabíjecích stanic. Velká baterie v podlaze stačí na 400 kilometrů jízdy se vším dostupným komfortem. Při delších cestách přijde vhod rychlé nabíjení výkonem až 170 kW. Stačí tedy necelá půlhodina, aby auto ujelo stejnou vzdálenost znovu.

A je to jízda spektakulární, už proto, že pohon všech kol sice zvládá přenést všechnu sílu na silnici bez zaváhání, řidič však může úroveň zábavy zvýšit tím, že přenastaví rigidní zásahy ESP. Individuální nastavení tuhosti podvozku je také žádoucí, to defaultní je na charakter auta příliš měkké. Je pozoruhodné, že ani sportovní režim není nepříjemně uskákaný, i když by se to v tomto případě dalo svést na nízkoprofilové pneumatiky.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Motor: 2x synchronní s permanentními magnety

Výkon: 350 kW / 476 k

Točivý moment: 858 Nm

Baterie: Li-Ion, 90,6 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 210 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,2 s

Kombinovaná spotřeba: 19,7 - 22,5 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 430 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2525 / 570 kg

Cena: od 2 874 130 Kč

Zrychlení, jaké umí EQE předvést, je i na poměry elektroaut dechberoucí. Když řidič ve stovce sešlápne akcelerátor k podlaze, je to jako by k sobě auto přisál obrovský magnet. Mercedes vystartuje způsobem, jako by začínal od nuly.

Pak je tu ale nepřehlédnutelná hmotnost 2,5 tuny, kterou lze pocítit okamžitě, jakmile auto odbočí z dálnice do klikatých serpentin. Ať se snaží sebevíc, tady EQE působí zákonitě trochu těžkopádně. Zvláštním zážitkem není ani odtažité řízení, které dění od kol přenáší k řidiči přes hustý filtr elektroniky.

Mercedes EQE 43 je ukázkovou demonstrací možností, jaké v současné době nabízí elektromobil od předního světového výrobce. Jako takový funguje skvěle a ve své komplexnosti je naprosto výjimečný. Kdo ale shání lehkonohý sporťák na zábavné cestování po alpských serpentinách, nechť se raději poohlédne jinde.