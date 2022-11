Mercedes končí se spalovacími motory. Nová "E-Klasse" bude poslední kapitolou

Ještě letos představí Mercedes novou Třídu E, která bude podle šéfa vývoje automobilky Markuse Schäfera posledním novým modelem se spalovacím motorem. Ostatní mercedesy na fosilní paliva pak budou už jen dožívat v rámci modelového cyklu a jejich výroba skončí nejpozději do roku 2030.

"V současnosti platí, že chystaná Třída E je posledním modelem značky Mercedes-Benz vyrobeným na platformě pro spalovací auta," řekl Schäfer v rozhovoru pro týdeník Automobilwoche. Nejpozději v roce 2030 chce automobilka nabízet už jen bateriové vozy, s výjimkou zemí, kde pro to nebudou vhodné podmínky. Stávající třídy C a S pak dožijí do konce svého životního cyklu a skončí pravděpodobně ještě dříve, než se éra spalovacích aut u Mercedesu definitivně uzavře.

Chystaná třída E se má ukázat ještě letos, první zákazníci by se jí měli dočkat v prvních měsících příštího roku. "Děláme vše pro to, aby platforma, na které auto přijíždí, byla certifikovatelná až do konce dekády," ujistil Schäfer s tím, že všechny následující modely Mercedesu již vzniknou na platformách pro čistě elektrická auta.

Ruku v ruce s postupným utlumením výroby spalovacích aut a případným zavedením přísnější emisní normy Euro 7 má prořídnout i nabídka motorů na fosilní paliva. "V tomto směru chystáme výrazná zjednodušení, abychom mohli naše zdroje využít jinde," připustil Schäfer. Také spolupráce s Renaultem na vývoji motorů pro kompaktní modely je podle šéfa vývoje u konce. "Vznikne jeden motor pro globální trh, který kompletně vyvineme sami a vyrábět jej budeme spolu s automobilkou Geely."

Na tomto místě je dobré zmínit, že čínská automobilka Geely je v současné době největším akcionářem Mercedesu. Vzájemná spolupráce obou značek odstartovala již před několika lety, její výsledky můžeme vidět už dnes na nové generaci vozů Smart.

V rozhovoru šéf vývoje nejstarší automobilky světa výraznou redukci motorů obhajoval nutností zvládnout nové úkoly. "Abychom stále patřili ke světové špičce, musíme se soustředit na témata budoucnosti, jako je infotainment, autonomní řízení, umělá inteligence a problematika čipů. Budoucnost rozhodně nespočívá v deseti typech pohonu."

Schäfer zároveň poněkud překvapivě odmítl vodík jako perspektivní alternativu k bateriovým vozům. "Z hlediska výrobních nákladů, energetické účinnosti a prostoru potřebného pro nádrže vidíme ve vodíkových autech značné nevýhody." Palivové články podle jeho názoru mají budoucnost jen u kamionů převážejících náklad na dlouhé vzdálenosti. V případě osobních aut se prý Mercedes plně soustředí jen na bateriové vozy.

Podle Markuse Schäfera je na autech s trakčním akumulátorem stále co zlepšovat. "Mohou být v provozu mnohem efektivnější, pokud všechny jejích součásti budou vyvíjeny s ohledem na specifika elektrického pohonu."

Stuttgartská automobilka již v současnosti u svých bateriových vozů klade velký důraz na aerodynamiku karoserie. Některé z nabízených modelů díky tomu dosahují pozoruhodně nízké spotřeby při rychlé dálniční jízdě.