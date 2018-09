před 30 minutami

Velká města, kam se stěhuje čím dále více lidí, stále častěji zakazují autům vjezd do svých center. Automobilky tak přemýšlí, čím by auto v dnešní podobě do budoucna nahradily. Trendem poslední doby je elektrická autonomní platforma, na niž bude možné posadit nástavbu pro převoz lidí nebo nákladu. Naposledy takové řešení představil Mercedes-Benz v podobě konceptu Vision Urbanetic. Jak bude takové vozidlo fungovat, jsme zjišťovali na premiéře v Kodani. Podívejte se do galerie.

Na přehled elektromobilů, které na českém trhu koupíte už dnes, se podívejte zde.