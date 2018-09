Jako by ji řídil duch. BMW ukázalo prototyp motorky, která jezdí úplně sama

Motorkářská divize BMW Motorrad představila autonomní motocykl R 1200 GS. Na samořiditelném stroji chce zkoumat chování motorky v krizových situacích, aniž by na ní někdo seděl.

Na zářijovém veletrhu Techday 2018 motorkářská divize značky BMW oficiálně představila samořiditelnou motorku. Prototyp jménem TrackMoto, což je ve skutečnosti model R 1200 GS se třemi kufry, se před zraky novinářů projel po jihofrancouzském okruhu Miramas zcela sám.

Stroj, který vyvinul tým okolo konstruktéra Stefana Hanse, umí sám zrychlovat, zatáčet i brzdit. A navíc ho neporazí ani poryvy větru. Lidskou pomoc potřebuje jen na samém začátku, tedy aby motorku člověk postavil rovně a vyslal na cestu.

Znamená to snad, že motorky budou jezdit samy? Ne, proč by to dělaly. Jde o to, že technologie vyvinuté BMW Motorrad mají za cíl posunout hranice bezpečnosti v oblasti, které vládne jedna stopa. Může jít údajně o platformu, která v budoucnu zajistí, aby jízda na motocyklu byla komfortnější a bezpečná, zároveň ale tým slibuje, že řidič nepřijde o radost z jízdy.

A to proto, že řídit bude nadále sám. Prototyp bude "jen" sbírat data z jízdy a může se "naučit" zaznamenat s dostatečným předstihem situace, které by mohly být pro jezdce potenciálně nebezpečné, a reagovat na ně.

Tyto bezpečnostní prvky by pak eliminovaly kolize při odbočování na křižovatkách nebo nebezpečí, které hrozí při otáčení nebo náhlém brzdění. Jak se ale motorka v takové situaci chová, bylo doposud těžko zjistitelné, když na ní seděl člověk. Až díky autonomnímu řízení lze zkoumat chování motocyklu za jízdy, aniž by ho jezdec ovlivnil.

BMW Motorrad ukázalo i další inovativní prvky, například laserové světlomety, které si přisvěcují do zatáčky, nebo také rám motorky vytištěný na 3D tiskárně.

Konstruktéři prototypu motocyklu údajně úzce spolupracují s týmem, který je u BMW zodpovědný za inovace u automobilů, 3D tisk byl použit i při vývoji několika bavoráků. Týmy společně vyvíjejí i technologické procesy výroby uhlíkových vláken, z nichž se vyrábí mnoho komponentů nejen pro motocykly, ale také auta značky BMW.

BMW Motorrad také naznačuje, že digitalizace rychle proniká i do světa jedné stopy. Způsob komunikace mezi auty známý jako V2V, tedy "vehicle to vehicle", se totiž časem aplikuje i mezi motorkami. Digitální sítě mají zlepšit bezpečnost a komfort milovníků jedné stopy.