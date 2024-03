Závan starých časů v dobrém i zlém. Mazda dostala pod kapotu CX-60 naftový šestiválec

Takové motory dnes už mizí z nabídek a stávají se z nich spíš přírodní úkazy. Mazda naskládala pod kapotu velkého SUV CX-60 také naftový řadový šestiválec o objemu 3,3 litru. I proto se tak přiblížila konkurenci v podobě prémiových značek. Jenže, nic není černobílé, a to ani u Mazdy, miláčka u lidí, kteří rádi řídí a mají slabost pro automobilky, které razí jiný přístup.

CX-60, a to nelze Mazdě upřít, to sluší. Zejména v typické rudé metalíze Soul Red Crystal. Elegantní příď má ten těžko definovatelný dar okolí zbytečně neprovokovat tím, že je to jinak opravdu velké SUV. Vždyť měří na délku 4,75 metru.

Že má pod kapotou i na dnešní dobu netypické objemné motory, je skoro zázrak. Vždyť jiné značky bojují o každý gram emisí CO2, a tak mít odvahu se pochlubit 3,3litrovým šestiválcem, zkrátka působí spíš jako nečekaný závan starých časů.

Tento motor doplňuje v ceníku plug-in hybridní čtyřválec, který měla redakce možnost vyzkoušet na konci roku 2022.

Mazdě se podařilo u 3,3litrového šestiválce udržet kompresní poměr na nízké úrovni 15,2:1 a zajistit díky důmyslnému a především efektivnímu systému spalování nízkou spotřebu. V nabídce jsou dvě výkonové varianty, a to buď 147 kW a 450 Nm (D200), nebo verze o 40 kW a 100 Nm silnější (D254). Právě ta se dostala do testu.

Zatímco první pohání pouze zadní nápravu, výkonnější CX-60 je standardně čtyřkolka. Oba modely mají osmistupňový automat, který má v sobě zakomponovaný elektromotor o výkonu 12,4 kW a 153 Nm.

Tabulková spotřeba u tak rozměrného, ale zároveň mild-hybridního auta zavání nesplnitelnými sliby, 5,3 litru, či dokonce 4,9 u zadokolky je hodně ambiciózní. Praxe ukazuje, že v Mazdě skutečně umí stavět efektivní motory, reálná spotřeba během týdenního testu ukázala hodnotu 6,4 litru, což je na poměry takového vozu ocenění hodný výsledek.

Co ale na velké CX-60 zklame, je nedostatečné odhlučnění. Zejména v porovnání s prémiovými konkurenty. Diesel je zkrátka slyšet víc, než by se slušelo, a při delších cestách vyloženě otravuje. Přitom vibrace jsou utlumené slušně, jde tedy především o akustiku.

S ohledem na slibované výkony by řidič také čekal trochu nadšenější reakce na plyn, a to zejména při nízkých rychlostech. Vůz jako by se trochu unaveně ptal, jestli to řidič s tím cvalem myslí opravdu vážně. Ne vždy se také zdálo, že automat přesně ví, co dělá, a dělá to tak, aby jízda byla co nejplavnější.

A to samé se nedá říct ani o samotném podvozku. Už při testu o sto kilo těžšího plug-in hybridního modelu jsme trochu brblali při hodnocení kvality odpružení. Ani u o chlup lehčí verze s 3,3litrovým dieselem se situace o moc nezlepšila.

Velká Mazda je tak nečekaně uskákaná na horším povrchu, přitom je v zatáčkách cítit určitá měkkost způsobená především větší odstředivou silou. Hnát naftovou dvoutunovou CX-60 po okreskách samozřejmě jde, ale není to zrovna typická zábava.

To už Mazdě víc věříme, že její nové SUV se hodí především pro ty, kdo vozí karavan či mají ranč s koňmi. Samozřejmě utáhne 2,5tunový brzděný přívěs a má v nabídce speciální režim na jeho tažení, který potlačuje kmitání a náklony přívěsu.

Pochvalu si ale zaslouží za prostornou kabinu pro posádku, veliký kufr o objemu 570 litrů a interiér navržený tak, že opravdu myslí na pohodlí řidiče při ovládání.

Klimatizace má vlastní tlačítkový panel, stále tu zůstává klasický otočný ovladač všech funkcí, které se zobrazují na multimediálním displeji. Ten lze ovládat dotykem pouze v případě, že vůz stojí. Mazda totiž věří, že při ťukání prsty po obrazovce by řidič ztrácel koncentraci.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D254 Motor: Vznětový šestiválec, 3283 cm3

Výkon: 187 kW při 3750 ot./min.

Točivý moment: 550 Nm

Nejvyšší rychlost: 219 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,4 s

Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 570 l

Cena: od 1 390 990 Kč

Velká Mazda tedy není bez chyb, ale jednu pozitivní zprávu na závěr má. Cenově se udržuje v relativně rozumném pásmu, s tímto motorem ve verzi s pohonem všech kol startuje na ceně 1,39 milionu. A to není špatné, zvlášť když se potenciální zákazník podívá do ceníku například BMW X5. Zadokolka D200 je dokonce o 130 tisíc korun levnější.

V Mazdě se dá navíc za dostupné sumy pořídit v rámci paketu velmi bohatá výbava, která by u německé konkurence vyšla mnohem dráž. A k tomu všemu opravdu hezky vypadá a pokaždé, když se k ní blížíte, vás potěší, jak sympatický výraz má. Škoda toho, že některé detaily se zkrátka (zatím) nedotáhly.