Maserati Grecale je v Česku a chce vzít zákazníky Porsche. Automobilka oznámila ceny

Do Prahy přijelo první a zatím jediné Maserati Grecale. Kompaktní SUV je přímým konkurentem Porsche Macan. Cena začíná v přepočtu na 1 848 000 korunách, vrcholný model s motorem ze supersportu startuje na částce 2,8 milionu. Za rok to bude zřejmě první elektrické auto této tradiční prémiové italské značky.

Prémiové automobilky už dávno pochopily, že modely SUV jim přilákají dobře zajištěnou klientelu. Maserati před šesti lety začalo prodávat "esúvéčko" Levante, nyní přichází s dalším autem tohoto typu, kompaktním zvýšeným modelem Grecale.

Jak je u Maserati zvykem, u jmen si bere za inspiraci známé středomořské větry. A tento čerstvý maltský vichr dorazil i do Prahy. V Holešovicích se včera ukázalo naživo první Grecale, které do Česka dorazilo zhruba měsíc po oficiální světové premiéře.

Prohlédli jsme si ho naživo. Přídi dominuje mohutná maska se znakem trojzubce. Na předních blatnících nechybí tři malé mřížky v řadě, rovněž typické pro auta se znakem trojzubce.

Sympaticky působí interiér s propracovanými detaily, čistším designem a samozřejmě moderním infotainmentem, neobvyklé je například otevírání dveří elektronicky pomocí tlačítka. Takový detail využívají například Tesly, ale také elektrický Fiat 500e. Má ho i Rolls-Royce, u něj se ale dveře držením tohoto tlačítka celé otevřou.

Auto překvapí na poměry prémiových aut také prostorným interiérem, a to zejména vzadu. Vůz sedí na upravené platformě sdílené s Alfou Romeo Stelvio, avšak natažené o 10 centimetrů. Kufr má 535 až 570 litrů.

Model v černé perleti a na 20" kolech je zatím jediný výstavní exemplář v Česku, ale už teď je možné si vybrat auto z několika do výroby zadaných skladovek. Dodací lhůty jsou přitom oproti aktuální situaci u mainstreamových automobilových výrobců slušné, Maserati slibuje, že první skladová auta bude mít v červenci, na nyní objednaný kus si zákazník počká maximálně půl roku.

"Jsme malá značka v rámci koncernu, a tak nás aktuální dodavatelské potíže tolik netrápí," říká Jan Svoboda z dealerství Scuderia Praha, které se specializuje na italské automobilky Maserati a Ferrari. Grecale nicméně přichází na trh se zpožděním, kvůli pandemii koronaviru se jeho premiéra posunula téměř o rok.

"Myslím, že to bude nejprodávanější Maserati v Česku, rádi bychom prodali 60 aut ročně. Cílíme primárně na Porsche Macan, naše nejsilnější varianta je výkonnější než Porsche. Konkurentem jsou ale také výkonnější varianty BMW X3, Mercedesu GLC, dále Range Rover Velar nebo Volvo XC60," dodává Svoboda.

Na mušce Němec

Porsche Macan je nejen v Česku, ale i v celé Evropě bestsellerem mezi prémiovými kompaktními SUV. Macan je podle vyjádření Porsche nejprodávanějším modelem značky mezi ženami. Zda je i Grecale více dámské auto, si ale Jan Svoboda nemyslí. "Hodně jsme to řešili, ale například v nejsportovnější variantě Trofeo to asi úplně typicky ženská záležitost není, těžko se však definuje, co je pánské, nebo ženské auto," říká Svoboda.

SUV od Porsche před nedávnem prošlo druhým faceliftem, a spalovací verze se mají dokonce ještě několik let prodávat souběžně s plánovaným úplně novým, čistě elektrickým Macanem.

Grecale už přitom na elektrifikovanou budoucnost připravené je. Tedy zatím teoreticky. Příští rok značka nabídne čistě elektrickou variantu Folgore a zřejmě to bude první elektrické Maserati v historii. Výhradně na elektromobily chce vrcholná značka v koncernu Stellantis přejít už poměrně brzo, už v roce 2030.

Aktuálně se v Grecale nabízí tři verze pohonu, dvě varianty přeplňovaného čtyřválce s mild-hybridní technologií (model GT s 300 koni, nebo Modena s 330 k), nejostřejší verzí je Trofeo s V6 biturbo o výkonu 530 koní. Mimochodem, tento motor si Grecale vypůjčilo od supersportovního sourozence Maserati MC20, jen prošel úpravami.

Automobilka už také zveřejnila ceny všech tří variant. Základní GT startuje na částce v přepočtu 1 848 000 Kč, prostřední Modena se cenově zvedá od 2,1 milionu a vrcholné Trofeo začíná na 2 810 000 korunách.

Macan se rovněž nabízí ve třech variantách (základní Macan, dále Macan S nebo GTS), kompaktní SUV od Porsche vyjde nejlevněji za 1,7 milionu, naopak GTS stojí minimálně 2 438 tisíc korun, je však takřka o sto koní slabší než Grecale Trofeo.