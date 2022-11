Maratonec schopný sprintu. Audi S6 TDI je dálkař s technikou supersportu

Velké kombi je nejlepší společník na dlouhé cesty. Má dost místa pro posádku i kufry, pohodlí i stabilitu úměrnou rozměrům a při vyšších rychlostech nerozráží tolik vzduchu jako vysoká SUV. Audi k tomuto balení přidává diesel na steroidech. Má dvojitě přeplňovaný šestiválec, zrychlí na stovku za pět vteřin a přenést všechnu sílu na asfalt mu pomáhá čtyřkolka s chytrými diferenciály.

Vyšší střední třídu dosud nepostihl tak významný odliv zákazníků od sedanů a kombi k SUV. Čtveřice evropských prémiových značek stále udržuje tyto klasické formáty v nabídce a Audi A6 mezi nimi patří ke klasikám.

Agresivní příď s hluboko protaženou maskou se na ulici rozhodně neztratí, zároveň však nabírá nádech klasiky prověřené časem - stejného konceptu se drží už třetí generace. Rychlé provedení S6 je okořeněno černými exteriérovými detaily, červenými brzdovými třmeny a obřími koly ráže 21 palců.

V kabině je vše uspořádáno precizně a jednoduše. Rozpor mezi analogem a digitálem Audi vyřešilo instalací dvou rozměrných dotykových displejů. Dolní je trvale vyhrazen topení, na horním lze listovat nabídkami komfortních funkcí. Menu je uspořádané logicky a přehledně, zato hlasové ovládání navigace ne vždy rozumělo českým názvům.

Z dlouhého rozvoru 2,9 metru těží cestující v obou řadách. Zejména vpředu je pozice téměř sportovně nízká a nastupování ztěžují značně skloněné sloupky. Uvnitř ale mají všichni komfortní nadbytek místa. Jistotou vozů vyšší třídy jsou kvalitní sedadla. Verze S6 to vpředu potvrzuje sportovně tvarovanými křesly s mohutnými boky a širokými rameny.

Svezení v Audi A6 se může mezi jednotlivými verzemi značně lišit. Kromě jedenácti motorů jsou v nabídce dva druhy samočinných převodovek, mechanické odpružení s vinutými pery i adaptivní pneumatický podvozek. Dále pohon předních i všech kol, z nichž druhý má tři různé specifikace diferenciálů, a nakonec ještě volitelné řízení zadní nápravy.

Testovaná verze S6 TDI má ode všeho nejvíc. Pod kapotou vrčí třílitrový šestiválec přeplňovaný neobvyklou sestavou velkého turbodmychadla a malého elektrického kompresoru, který zkracuje prodlevu při přidání plynu. Výsledek nejlépe popisuje točivý moment 700 Newtonmetrů dostupný v rozmezí 1750 až 3250 otáček.

A potom také zrychlení na stovku za pět vteřin. O to působivější, že první vteřinu se motor zhluboka nadechuje a teprve následující čtyři sekundy má na to, aby vaši páteř přišpendlil k opěradlu. S čerty nejsou žerty, a to ani na naftu.

Naznačený charakter "počkat a odletět" spolu s víc než dvoutunovou provozní hmotností vůz pasuje do role parťáka na nejdelší cesty. O dálniční stotřicítku samozřejmě nejde. Spíš o to, jak tiše a bezpracně ji auto udržuje a jak pohotově ji znovu nabere, když vás v kopci zdrží kamion. O předjíždění na běžné silnici nemluvě.

Točité tratě nebývají doménou rozložitých limuzín vyšší třídy. Obzvlášť u Audi, jehož architektura s motorem uloženým podélně před nápravou jezdí z fyzikální podstaty nejraději rovně. Právě proto je tu natáčení zadní nápravy i sportovní zadní diferenciál, který v zatáčce posílá víc síly na vnější kolo.

Nutno uznat, že se tím podařilo fyzikální dispozice zkrotit s grácií tak plynulou, jako by těžké přídě nebylo. Stále je to velký cestovní koráb, ale zatáčí poslušně a předvídatelně, zatímco na dálnici si zachovává vrozenou výhodu směrové stability.

Za pozornost stojí práce adaptivního pneumatického podvozku, který stíhá bleskově reagovat na hrboly i náklony karoserie a jemně upravuje tuhost odpružení. Sportovně laděná S6 neznervózní ani na rozbité dlažbě. Vzhledem k obřím jedenadvacetipalcovým ráfkům bychom spíše čekali, že se nikdy neuklidní.

Spotřeba kolem 8,5 litru nevypadá zázračně nízce, ale kdo by čekal zázraky ve fyzice. Proti benzinovému autu se srovnatelnou dynamikou a výstrojí je to pořád o dvacet procent paliva méně.

Na druhou stranu někteří konkurenti s třílitrovými diesely v našich testech spotřebovali o litr a půl méně. Udělalo Audi někde chybu? Asi ne, protože uživatelé Audi A6 3.0 TDI ve slabších specifikacích do 210 kilowattů se shodují na mírnější hodnotě 7,4 litru. Účinnost S6 tedy zřejmě zkazila snaha vymačkat ze stejného základu o šedesát koní víc.

Audi S6 TDI Avant Motor: naftový 6válec, 2967 cm3

Výkon: 253 kW při 3900 ot./min

Točivý moment: 700 Nm při 1750 - 3200 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,1 s

Kombinovaná spotřeba: 6,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 550 l

Cena: od 2 233 900 Kč

Což je možná nejlepší zpráva pro pragmatického zájemce, který by o Audi A6 uvažoval. Kultivovaný a pružný šestiválcový motor umí jezdit i úsporněji než v této divoké variantě. A jestliže podvozek snese její výkon a temperament, tím větší nadhled bude mít pro standardní verze.

Audi A6 Avant 3.0 TDI s 210 kilowatty startuje na ceně 1,8 milionu korun. Sportovní S6 je v základu o čtyři sta tisíc dražší, připlácet je přitom třeba jak 57 tisíc korun za řízení zadních kol, tak 45 tisíc za sportovní zadní diferenciál. S řadou dalších doplňků tak testovaný vůz přišel na 3 088 400 korun.