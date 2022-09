Audi A4 v provedení "bílá vrána". Naftový šestiválec pod kapotou je z jiné doby

Ve střední automobilové třídě je 286 naftových koní takřka prostopášnou rozmařilostí, která si své pohrdání moderními trendy musí odčinit alespoň mild-hybridním elektrickým ústrojím. Vyzkoušeli jsme, jak tahle symbióza nafty a elektřiny funguje.

Podle novinek na internetových stránkách Audi se zdá, že značka už kompletně přepnula na elektromobilitu. Na vcelku nenápadné liště s nabídkou modelů však ještě pár "starých známých" zbylo, mezi nimi i rodinný všeuměl A4 allroad, který si poradí s lehčím terénem, nebojí se šplhat do zasněžených svahů a ještě do velkého kufru sbalí saky paky pro celou rodinu. To vše navíc korunuje sprintem z nuly na sto lehce nad pět sekund.

Navíc je tu s námi ve své respektuhodné univerzálnosti už docela dlouho. Aktuální generace B9 se představila v roce 2015, o čtyři roky později prošla modernizací. To je patrně i jeden z důvodů, proč se v nabídce modelu A4 stále drží diesel se šesti válci, ačkoliv přímá konkurence ze Stuttgartu v podobě Mercedesu C All-Terrain už jej nenabízí.

Něco se však přece jen v průběhu let změnilo. Namísto rezervního kola teď pod podlahou kufru najdeme mild-hybridní propriety v čele se stříbrnou lithiovou baterií, která s pomocí startér-generátoru naftový šestiválec nenápadně doplňuje. A to především ve chvílích, kdy hlavní motor odpočívá.

U testovaného Audi si spalovací motor dává pauzu nejen při stání na červenou, ale i při jakékoliv deceleraci, aniž by tím přišel o energii důležitou například pro provoz posilovače brzd. Jeho opětovné spouštění je pak jemné a nenápadné, bez obvyklého poštěkávání a pohasínání světel na palubě, jak jej známe z fungování stop-startu u běžných aut.

Elektrický doping u Audi slouží hlavně ke kultivaci projevu, i když v praxi jistě ušetří i pár deci nafty. Palubní napětí 48 voltů dokáže obstarat nejen zmíněné brzdy, ale i provoz vodního a olejového čerpadla, posilovače řízení a v rámci skromných možností baterie s kapacitou 500 wattů také klimatizace. I díky tomu nevyžaduje jízda se čtyřkolkou a výkonným šestiválcem žádný zvláštní um, aby se dlouhodobá spotřeba vešla do sedmi litrů.

Za volantem allroadu si nelze nepoložit otázku, co je špatně na klasickém kombi, že jej řidiči čím dál častěji vyměňují za SUV a crossovery. A odpověď je o to těžší, o co lepší zrovna tohle Audi je. Rovný a prostorný kufr s nízkou nákladovou hranou, pohodlná sedadla bez známek stísněnosti a hlavně přirozený jízdní projev, který nemusí bojovat s vysokým těžištěm a bočním větrem.

Audi se navíc naučilo dělat podvozky nejen sportovní, ale i skutečně komfortní. S nastavitelnými tlumiči si řidič může zvolit míru tvrdosti, přičemž ani v jednom případě není projev extrémní. Sportovní mód je příjemně tuhý, ale není uskákaný, komfortní je spíše plavný než houpavý. Víceprvkové zavěšení obou náprav je pak třešničkou na dortu směrové stability, řízení s proměnným účinkem zase dělá radost precizní přesností.

Stálý pohon všech kol se samosvorným středovým diferenciálem možná v jízdním projevu vykazuje až příliš sterilní dokonalosti, tohle auto je spíš Gran Turismo než sportovec určený k zábavnému řezání zatáček. Už proto, že zvukový projev šestiválce je upozaděn za hradbou tlumicí hmoty a tlustých skel. Když ale řidič sešlápne plyn, umí zavýt nefalšovaně prémiovým způsobem.

Audi A4 allroad 50 TDI 210 kW quattro Motor: naftový 6válec, 2967 cm3

Výkon: 210 kW (286 k) při 3500-4000 ot./min

Točivý moment: 620 Nm při 1750 - 3000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,4 s

Kombinovaná spotřeba: 7,0 - 7,4 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 495 - 1495 l

Cena: od 1 496 900 Kč

A tím se už dostáváme k ceně, která u testovaného kusu o pár tisíc překročila dvoumilionovou hranici. Audi je skutečným mistrem příplatkové výbavy, přičemž desítky tisíc létají vzduchem s vemlouvavou samozřejmostí. Jen vyobrazená devatenáctipalcová kola vyjdou na 63 600 korun, ale připlácí se i za drobnosti typu USB zásuvek pro cestující vzadu, vyhřívání předních sedadel, samozatmavovací zpětné zrcátko…

Trocha velkorysosti by automobilce slušela víc, už proto, že i s ní by stále bylo za co připlácet. Třeba tažné zařízení za 29 500 korun by byla škoda nezaškrtnout, když šestiválec v kombinaci se čtyřkolkou utáhne na kouli brzděných 2,1 tuny. Dobře utracenými penězi se jeví i sportovní sedadla (49 900 korun), která hezky vedou tělo do zatáček a ještě jej podepřou na správných místech tak, že vydrží dlouhou cestu bez známek únavy.