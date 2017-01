Mají velká SUV i dostatek prostoru uvnitř? Srovnali jsme Škodu Kodiaq s její konkurencí

před 1 hodinou

Ve třetím dílu srovnání domácího SUV s jeho oponenty jsme se zaměřili na praktičnost. Vyzkoušeli jsme, co vozy uvezou. Také jsme je všechny pečlivě proměřili a hodnoty poté srovnali. Platí, že Češi vyrábí největší auta ve své třídě, nebo se má Kodiaq obávat asijské konkurence v podobě Nissanu X-Trail, Kia Sorento nebo Hondy CR-V?

Škoda Kodiaq, Kia Sorento, Nissan X-Trail a Honda CR-V patří mezi SUV, která se svými rozměry pohybují mezi 4,6 až 4,8 metry délky. Nejdelší je Sorento, které na první pohled překonává zbylé tři konkurenty s délkou 4780 mm. Jenže to zdaleka neznamená, že by vyhrálo na plné čáře ve všech rozměrech.



Něco sám o sobě naznačuje i rozvor (vzdálenost mezi nápravami), který může být signálem toho, jak prostorné auto bude uvnitř. Největší nabízí právě Škoda Kodiaq (2791 mm), nejmenší má Honda CR-V (2630 mm). Tomu odpovídá i vnitřní podélná prostornost, která hovoří o prostoru pro posádku sedící za sebou na pravé straně vozu, tedy u spolujezdce. V Kodiaqu mají dva lidé dohromady k dispozici 155 cm, což je dost na to si dát i nohu přes nohu. Japonci mají shodně 152 cm a Kia prohrává se 150 cm. To je ale pořád velmi dobrá hodnota - lidé s výškou 190 cm si za sebe pořád snadno sednou.

Měřili jsme také šířku a výšku kabiny. Druhá zmiňovaná hodnota je u všech SUV samozřejmě výrazně dobrá. Pohybuje se okolo 100 cm nad sedákem, což znamená, že tu problém s místem nad hlavou nebudou mít ani nadprůměrně vysocí lidé. Stejné je to i se šířkou vzadu, která se pohybuje kolem 150 cm. Nepohodlí se tedy bát nemusíte. Všechny měřené hodnoty testovaných vozů najdete přehledně srovnané zde.



Ke zkoušeným autům se sluší ještě podotknout, že tři z nich nabízejí možnost dokoupit třetí řadu sedadel, kterou ocení hlavně rodiny s více dětmi. U Škody Kodiaq se připlácí 21 500 korun. Nissan X-Trail ji nabízí různě podle další přidané výbavy, od 30 po 50 tisíc korun. Kia si za ni účtuje 20 tisíc korun. Podle toho se pak odvíjí rozměry kufrů.



My jsme si s sebou na testovací polygon v Mostě vzali na ukázku cestovní kufr a dětský skládací kočárek, což jsou věci, které se budou v zavazadlových prostorech těchto aut objevovat poměrně často. Pak jsme ještě chtěli vyzkoušet, zda se dovnitř po sklopení sedadel vejde horské kolo, aniž by ho bylo potřeba nějak montovat – například odebrat přední kolo. Výsledek potěšil, pohodlně se vešlo všude.

Objemy kufru přehledně Kia Sorento

660 / 1732 l Škoda Kodiaq

650 / 2065 l Nissan X-Trail

550 / 1982 l Honda CR-V

589 / 1669 l

Rozhodně ale neplatí, že Škoda Kodiaq má největší zavazadlový prostor. Tedy pokud měříte tak, že u modelů s posuvnými zadními sedadly je necháte ve standardní poloze (co nejvíc vzadu). To je pak v případě domácího modelu k dispozici 650 litrů v základu. Kia má o 10 litrů víc. Oba velikáni pak bohatě překonávají Hondu s 589 litry i Nissan s 550 litry.



Pokud chcete stěhovat velké předměty, je Kia ideálem. Má dobrou průchodnost na šířku – celých 120 cm, o pět víc než Nissan a o 8 víc než Škoda. A také nejdelší kufr ve výšce jeho podlahy (115 cm oproti 99 u Kodiaqu). Do všech SUV ale bude potřeba náklad zvednout do výšky okolo 74 cm. Jen Honda vás tolik trápit nebude. Má nákladovou hranu velmi nízko (65 cm).

Nadprůměrně vysoký redaktor chtěl během testu zjistit, zda se vyhne zranění, které spočívá v nechtěném kontaktu hlavy s hranou otevřených pátých dveří. Pomocí praktické zkoušky, ale i mnohem přesnějšího měření se ukázalo, že bát se se svými 191 centimetry musí všude. Kodiaq má totiž přesně takovou výšku, takže ke kontaktu dojde. Sorento 185 a Japonci 182 cm, tam se už musí zákonitě ohýbat.



Srovnání prostornosti tedy ukázalo, že Škoda Kodiaq a Kia Sorento si mohou v mnoha ohledech směle konkurovat. Oba vozy nabízí nadprůměrně velké prostory pro posádku i zavazadla. Nissan X-Trail a Honda CR-V jsou menší. To ale neznamená, že nejsou praktické. V kategorii takto velkých SUV už volbou konkrétního modelu prakticky nelze udělat chybu.

Podívejte se, jak vypadají kufry všech zkoušených SUV v přehledné galerii:

