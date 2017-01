Škoda Kodiaq vs. konkurence. Trápili a srovnávali jsme čtyři velká SUV na sněhu, asfaltu i v terénu

před 1 hodinou

Pokračujeme ve srovnávání domácí Škody Kodiaq s konkurenty. Postavili jsme proti ní Kiu Sorento, Hondu CR-V a Nissan X-Trail. Tentokrát jsme se zaměřili na jízdu jako takovou, ať už po asfaltu, zasněženém polygonu v Mostě, nebo v terénu. Domácí SUV zaujalo hlavně pohodlím, které nabylo díky příplatkovému adaptivnímu podvozku DCC. Nastavení tlumičů nabízí jako jediné.

Na silnici z Prahy do Mostu jsme nejprve měřili spotřebu všech tří vozů (výsledky najdete v první části srovnání zde), ale zaměřili jsme se i na jízdní vlastnosti. Právě na asfaltu zaujala Škoda Kodiaq, která jako jediná nabízí za 25 tisíc korun navíc příplatkový adaptivní podvozek DCC. Ten mění tuhost tlumičů, vybírat lze z komfortního, normálního a sportovního módu. Rozdíly jsou velmi znatelné. Ve sportu auto výrazně ztuhne, v komfortu zase houpe jako luxusní manažerský sedan. Jde tedy o příplatek, který bychom ke Kodiaqu jednoznačně doporučili.



Komfortem svezení se mladoboleslavskému vozu blíží Kia Sorento, která umí posádku hýčkat měkčím nastavením tlumičů. Do zatáček se ale hůř „skládá“, což je dáno jejími většími rozměry i hmotností. Právě Kodiaq a Sorento byly v testu nejtěžší. Škodě nehrála do karet kombinace vznětového dvoulitru s automatem, pohonem všech kol a ještě k tomu sedmimístné provedení. Sorento s pěti místy ale i tak vážilo víc – téměř 1,8 tuny. Hmotnosti najdete přehledně v přiloženém boxu. Srovnání zkoušených vozů najdete zde.

Přehledně: Souboj v jízdních vlastnostech Kia Sorento

Hmotnost: 1782 kg

Zrychlení 0-100 km/h: 9,3 s Škoda Kodiaq

Hmotnost: 1714 kg

Zrychlení 0-100 km/h: 10,2 s Honda CR-V

Hmotnost: 1625 kg

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s Nissan X-Trail

Hmotnost: 1580 kg

Zrychlení 0-100 km/h: 11,0 s

O metrák méně měli japonští zástupci v testu, pomohl jim i fakt, že měli manuální převodovky, ale i menší naftové motory o objemu 1,6 litru. Pohonem všech kol byly vybaveny oba. Jízdně se nám zamlouvala Honda CR-V. Přirovnali bychom ji k většímu hatchbacku. Předvedla stabilní jízdu a dobře naladěný podvozek. Nissan X-Trail byl o něco měkčí a nelíbilo se mu tolik v zatáčkách. Ten geny SUV tak nezapírá.



V Mostě jsme využili zasněženého polygonu k zábavě na sněhu. U všech aut jsme se pokusili vypnout stabilizaci. U třech to jde ale jen částečně. O největší překvapení se tak postarala Kia Sorento, která jako jediná nabízela kompletní vypnutí. Kombinace sněhu, pohonu všech kol (u všech řešen mezinápravovou spojkou) lákala k jízdě bokem, se kterou se právě nejlépe popasovalo korejské SUV.



Dobře ovladatelný byl také Nissan X-Trail s elektromagnetickou spojkou, ale vzhledem k nižší hmotnosti vyžadoval preciznější práci s plynovým pedálem. Japonec byl víc rozlítaný. To jeho domácí oponent od Hondy se úpěnlivě bránil stabilizací, která zasahovala velmi brzo a řidiči utínala sílu pod pedálem. Tak dlouho jsme se s CR-V prali, až zahlásilo přehřátí pohonu všech kol a raději ho odpojila. Tato situace nastane, když se přehřeje zadní diferenciál, tedy zejména při častém prokluzování kol.

Škoda Kodiaq vybavená spojkou Haldex poslední generace byla zábavná v rámci bezpečnosti. Když se už elektronice zdálo, že to s jízdou bokem přeháníme, také motoru zakazovala reagovat na povely pravou nohou řidiče. Přerušovaným šlapáním na plyn šlo částečně přece jen auto rozhýbat.



Nakonec jsme se všemi vozy dorazili do terénu. SUV se přece chlubí tím, že jsou vhodná na silnice i do off-roadu. Terén byl zasněžený, pod bílou vrstvou bylo bláto, takže sjezdy i výjezdy na jednotlivé umělé homole nebyly z nejlehčích. Do terénu má Kodiaq připraven režim off-road, který přizpůsobuje chování systému vozu (jako je ESP, ABS nebo reakce motoru), aby se auto lépe vypořádalo s překážkami.

Nissan má systém All Mode 4x4i, který umožní řidiči přepínat mezi předokolkou, 4x4 a režimem lock. Ten zvýší svornost spojky, ale stále umožňuje ještě změnu poměru síly pro přední a zadní nápravu v poměru až 50:50. Tlačítko „lock“ najdeme i u Sorenta a má obdobnou funkci. Honda CR-V žádné nastavení do terénu neměla. Navíc se jí opět přehřál systém.



Sorento, X-Trail i Kodiaq se s terénem popraly obstojně. Korejec má nájezdový úhel vpředu 16,6 a vzadu 20,7 stupně. Škoda 23,1 vpředu a 19,7 vzadu. X-Trail 18,1 vpředu a 26,5 vzadu. Honda CR-V vpředu 28 a vzadu 21 stupňů. Problémy tedy nedělaly ani příkré sjezdy zakončené ostřejším předělem.



Celkově se nám nejvíce líbilo za volantem Škody Kodiaq, která předvedla komfort, zábavu i bezpečné chování v terénu. Podobně dobře ale na tom byla i Kia Sorento. Nissan X-Trail není na silnici tak dobrý, ale v terénu se neztratí, naopak Hondě CR-V vyhovuje nejvíc asfalt a do bláta a kamení, natož na hrátky na sněhu se příliš nehodí.

autoři: Jan Markovič, Jiří Kaloč