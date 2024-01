Mají se lidé v automobilkách bát? BMW bude ve své továrně testovat "chytré" roboty

Blíží se robotická revoluce v automobilové výrobě? BMW v minulém týdnu uzavřelo partnerství se start-upem Figure AI, který vyvíjí humanoidní roboty. Ty bude mnichovská automobilka testovat ve své americké továrně a výhledově jimi možná nahradí některé pozice nyní obsluhované lidmi. BMW se tím také přibližuje Tesle, která vylepšenou verzi svého humanoidního robota představila v prosinci.

Mnozí namítnou, že robotizace automobilové výroby není nic nového, a budou mít pravdu. Už dnes jsou továrny vysoce automatizované a roboti dělají spoustu různých úkolů. Jak ale připomíná třeba web InsideEVs, současní roboti jsou naprogramovaní dělat jeden jediný úkol pořád dokola. Příklad? Třeba přemisťování plechů do lisu nebo dílů z jednoho místa na druhé.

Humanoidní roboti, třeba ti právě od Figure AI, ale budou díky umělé inteligenci schopní zastat i mnohem složitější, nebezpečnější nebo zdlouhavější úkoly, chlubí se americký start-up, který vznikl teprve v roce 2022. Pro již dnes používané roboty užívá šéf Figure Brett Adcock označení "single-purpose" - v překladu jednoúčeloví -, pro humanoidní roboty pak výraz "general-purpose" - v překladu univerzální.

"Roboti od Figure umožní firmám zvýšit produktivitu, snížit náklady a vytvořit bezpečnější a stabilnější pracovní prostředí," věří Adcock. Podobně mluví i šéf výroby BMW Robert Engelhorn, podle něhož mají univerzální roboti potenciál pomoci pokrývat zvyšující se poptávku a zároveň umožní značce přípravu na budoucí transformaci.

Pro mladý kalifornský start-up je to první komerční zakázka, jejíž velikost ale zatím nekomentoval. Jasné však je, že se roboti objeví v továrně BMW v americkém Spartanburgu, kde pracuje na 11 tisíc lidí a denně se tam vyrobí na 1500 automobilů. Německá značka tam montuje SUV X3, X4, X5, X6, X7 a XM.

Zavádění robotů má několik fází - nejprve musí obě firmy vůbec zjistit, kde bude nejlepší je použít, následně se pak dostanou přímo do karosárny, lisovny či montovny. Stát se tak má během příštích 12 až 24 měsíců, pracovat mají přitom vedle běžných zaměstnanců. A pokud se osvědčí, možná některé z nich nahradí. BMW a Figure spolu navíc budou pracovat i na dalších věcech, třeba vývoji umělé inteligence.

Kolem robotizace nejen v automobilovém průmyslu se však dlouhodobě objevuje také řada otázek. Například výše zdanění jejich práce, případně také zvyšování nezaměstnanosti, pokud veškeré pracovníky nahradí efektivnější a levnější roboti.

Agentura Reuters připomněla, že s podobnými roboty delší dobu koketují třeba i v Hondě nebo Hyundai, zmiňuje také pozici Tesly. Elon Musk představil vylepšenou verzi robota Optimus (známý je též jako Tesla Bot) v polovině prosince. Ta se od původní podoby, která sklidila spíše posměch a kritiku, značně odlišuje. Podle Tesly pracuje o 30 procent rychleji, je lehčí a má lepší motoriku.

Podobně jako v případě robotů Figure a továrny BMW se mají i roboti od Tesly brzy zapojit do výroby automobilů, a pokud se prokáže, že jde o užitečného pomocníka, Musk by je chtěl začít prodávat. Podle podnikatele by po roce 2040 měla být na světě více než miliarda humanoidních robotů.

Dodejme, že robot od Figure AI se jmenuje Figure 01. Váží 60 kilo, přičemž unese až 20 kilo a měří 171 centimetrů. Na jedno nabití je schopný pracovat pět hodin a pohybuje se rychlostí 1,2 metru za sekundu.