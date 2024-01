Čínský výrobce mobilů má první auto. Xiaomi pokořilo Apple a najalo exdesignéra BMW

O tom, že Apple představí vlastní auto, se spekuluje už nějakou dobu. Z jednoho z průzkumů v roce 2022 dokonce vyplynulo, že by o jeho koupi uvažovalo více lidí než v případě Tesly. Zatímco americký technologický gigant ale slibuje nebo mlží, jeden z jeho konkurentů už pod svou vlastní značkou elektroauto ukázal. Jde o čínské Xiaomi SU7.

Vypadá jako kříženec McLarenu, Porsche a Hyundaie, vzadu má ale obrovský nápis "Xiaomi". Známý výrobce spotřební elektroniky a především chytrých telefonů se pustil do světa elektromobilů a nezdráhá se vysokých cílů. Svým prvním modelem SU7 chce zatopit Tesle Modelu S nebo Porsche Taycan, do 15 až 20 let se chce Xiaomi stát lídrem automobilového průmyslu. Přestože doposud auta čínská firma nikdy nedělala.

Aby svá slova podpořila i činy, najala si například jako designového konzultanta Chrise Bangla, který kdysi navrhoval auta pro BMW nebo Fiat. I další lidé, kteří na vzhledu SU7 pracovali, za sebou mají štace u BMW nebo Mercedesu, většinou na posledních elektromobilech nebo elektrických konceptech.

Základem SU7 je nová 800V elektrická architektura, což znamená především rychlé nabíjení. Energii na 220 kilometrů údajně dostane čínský sedan za pět minut, což je rychlejší než u zmíněného amerického Modelu S. Na začátku budou k dispozici dvě verze: slabší zadokolka má 220 kW a 73,6kWh baterii, která podle mírnějšího čínského testovacího cyklu stačí na 668 kilometrů.

Vrcholná verze Max má dva elektromotory celkově s výkonem 495 kW, takže z 0 na 100 km/h zrychluje za 2,78 vteřiny a jede nejvýše 265 km/h. Xiaomi se chlubí, že dynamicky je na tom SU7 Max lépe než Porsche Taycan Turbo, a to nejen ve zrychlení z 0 na 100 km/h, ale také na dvojnásobnou rychlost, stejně jako v pružném zrychlení.

Baterie v útrobách špičkové sportovní varianty od firmy CATL má 101 kWh a opět dle čínského testovacího cyklu ujede auto na jedno nabití 800 kilometrů. Pokud se někdy SU7 dostane do Evropy, dojezdové hodnoty budou výrazně nižší.

Pro lepší představu je potřeba dodat, že na délku má auto bezmála pět metrů, mezi nápravami jsou tři metry a 517litrový zavazadelník doplňuje ještě frunk vpředu. Na co Xiaomi hodně sází, to je aerodynamika, protože SU7 má mít součinitel odporu vzduchu na úrovni 0,195, což je dokonce lepší než u devět let starého Volkswagenu XL1, který byl aerodynamikou vyhlášený. Nutno podotknout, že jde o hodnotu bez lidaru, který je umístěný v horní části čelního skla.

Lidar je přitom součástí souboru asistenčních systémů, které kromě něj pracují ještě s vlnovými a ultrasonickými radary a též kamerami. To znamená, že čínský vůz umí sám jet po dálnici, zaparkovat dokonce v patrové garáží a po vzoru Tesly a dalších moderních aut jej bude možné také zaparkovat do úzkých prostor aniž by řidič seděl ve voze. Do konce roku má být k dispozici samočinná jízda ve stovce čínských měst.

Software vozu pak vychází z již používaného v mobilech a další spotřební elektronice Xiaomi, auto by tak mělo být jednoduše spárovatelné i s různými domácími spotřebiči, jako třeba uklízecím robotem. Výstupem je pak v kabině 16,1palcová dotyková obrazovka, před řidičem je 7,1palcový displej, další dva tablety jsou k dispozici pro cestující vzadu. Přímo před řidiče pak informace promítá průhledový displej.

Výrobu ovšem kvůli omezování stavebních povolení v Pekingu nebude zajišťovat přímo Xiaomi, ale SU7 se bude vyrábět u státem vlastněné automobilky BAIC. Ceny zatím známé nejsou, v Číně má být však auto levnější než Model S i Taycan.

Závěrem dodejme, že čím dále více technologických gigantů se pouští do světa aut. O automobilu od Applu, který by se měl skrývat za označením Project Titan, už krátce řeč byla. Kdy a zda-li vůbec se ukáže, je nadále nejasné. Některé z posledních spekulací hovoří o tom, že by se do prodeje mělo dostat v roce 2026, jiní ale tvrdí, že možná nespatří světlo světa nikdy. Minimálně ne v podobě bez spolupráce s nějakou zavedenou automobilkou.

To si zřejmě uvědomilo Sony, které se už v roce 2022 spojilo s Hondou a jejich společný podnik Afeela by měl v příštím roce přinést první sériové auto. Jiný čínský výrobce telefonů a další elektroniky Huawei se pro změnu už v roce 2021 spojil s automobilkou Seres a spolu vytvořili značku Aito, která momentálně nabízí už tři modelové řady. Nejnovější je velké luxusní SUV M9.