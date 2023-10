Předplacený servis Češi přehlížejí, může se ale vyplatit. Co kdo nabízí a za kolik

Řada automobilek nabízí k novému autu možnost předplatit plánovaný servis na několik let dopředu. Akční nabídky za symbolické peníze nebo úplně zdarma se obvykle týkají jen elektromobilů, ale i u spalovacích verzí stojí tento typ služby za zvážení. Jaké varianty této služby existují a jak ji získat?

V ceníku aut se položka Předplacený servis obvykle krčí až někde na konci, jinde není vůbec nebo je k mání jen v balíčku spolu s prodlouženou zárukou. Někdy bývá k mání doslova za pár korun, jindy vyjde na desetitisíce.

Levnější varianta obvykle znamená, že si majitel nového vozu kupuje jen práci autorizovaného servisu, zatímco spotřební díly si hradí ze svého. V dražší variantě už je zahrnuto vše. Není však výjimečné, že automobilky nabízejí jen druhou možnost. Je sice dražší, ale dává větší smysl.

"Předplacený servis vyhovuje hlavně motoristům, kteří chtějí mít jasnou představu, kolik za své auto v příštích letech zaplatí. Pokud si jej k novému vozu přikoupí, na příštích několik let jim odpadnou neplánované výdaje," vysvětluje školitel Volkswagenu Martin Pokorný.

Právě německá automobilka momentálně předplacený servis nabízí s desetitisícovou slevou. Třeba u Volkswagenu Golf tak servis na pět let do ujetí 150 tisíc kilometrů vyjde na 47 tisíc korun, včetně materiálu a provozních kapalin pak na 100 400 korun. Majitelé elektrického ID.3 za stejných podmínek zaplatí 5 400, respektive 65 600 korun.

Velké rozdíly mezi cenami servisu pro spalovací a elektrický model vysvětluje technický specialista Volkswagenu Roman Pošva tím, že elektromobil je oproti spalovacímu vozu méně náročný na spotřební díly. "Zatímco u ID.3 je předepsaný interval výměny jen pro pylový filtr, například u Golfu GTD jde navíc o vzduchový filtr, palivový filtr, olejový filtr motoru a olejový filtr převodovky," vypočítává Pošva.

Martin Pokorný připouští, že nejvíce z předplaceného servisu profitují majitelé výkonnějších verzí, protože v jejich případě bývá materiálová náročnost při servisní prohlídce podstatně vyšší než u verzí základních. Ceny jsou přitom v rámci jednoho modelu stejné.

S rovnostářským nastavením obvykle operují i jiné automobilky, třeba BMW ale na výkonné verze dává vyšší sazbu. Konkurenční Mercedes zase žádnou konkrétní částku za předplacený servis neuvádí, ačkoliv i on na jeho výhody láká. Sází přitom na přímé jednání prodejce se zákazníkem, takže cenu se zájemce dozví až na místě. "Stále však nabízíme šestiletý servis pro všechny naše elektrické modely zdarma," uvádí tiskový mluvčí značky Josef Hlávka.

Právě elektrická auta jsou z hlediska nákladů do budoucna velkou neznámou, protože stanovená hodinová sazba v autorizovaném servisu může během příštích let citelně růst. Pokud je prohlídka elektromobilu pro zákazníka levnější než u auta se spalovacím motorem, znamená to, že servis vydělá méně peněz. A jak budou elektromobily přibývat, servisy se budou snažit tento propad vyrovnat.

"Předplaceným servisem si kupuji budoucí službu za dnešní ceny," říká Martin Pokorný a upozorňuje, že položka je součástí kupní ceny auta stejně jako jiná příplatková výbava. Znamená to, že v případě nákupu vozu na úvěr je cena za servis rozpočítána do měsíčních splátek. U většiny automobilek si lze však službu sjednat i dodatečně, zpravidla před první předepsanou servisní prohlídkou. Omezen není ani výběr servisu - lze se objednat do každého, který má od automobilky autorizaci.

Že by se u Čechů možnost platby údržby na několik let dopředu těšila mimořádné oblibě, však žádný z redakcí oslovených showroomů nepotvrdil. "Odhadl bych to tak na patnáct procent zájemců o nové auto, kteří si servis nakonec přikoupí," říká pražský prodejce Škodovek Jan Dejmek z Auto Podbabská, "ale je fakt, že v poslední době je zájem o něco vyšší než v minulosti." Dejmek to přisuzuje vysoké inflaci a snaze zákazníků si tímto způsobem cenu servisu zafixovat.

To zákazníci Dacie vyhledávají jistotu fixní ceny o něco častěji. Jak potvrzuje Jitka Skaličková, která značku v Česku zastupuje, pětiletou údržbu si k autu přikupuje každý pátý kupující nového vozu.

Ve fotogalerii najdete přehled, jak je na tom s předplaceným servisem první desítka nejžádanějších automobilek v Česku.