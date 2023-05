Levný elektrický Peugeot na trh nepřijde, nový volant ale ano, říká šéfka značky

Peugeot vede od ledna 2021, předtím byla šest let šéfkou koncernového sourozence Citroënu. Linda Jacksonová je jednou z nejvlivnějších žen v automobilovém průmyslu, v němž se pohybuje už od svých osmnácti let. Zatímco Citroën musela podle svých slov prakticky postavit na nohy, do Peugeotu přišla už v době, kdy šlo o zavedenou značku. Tu ale musí provést náročnou elektrifikační fází.

Konec evropského prodeje nových aut se spalovacími motory a už za dva roky nástup přísné emisní normy Euro 7. To jsou dvě otázky, které automobilový průmysl v poslední době trápí asi nejvíce. A zatímco na tu první má šéfka Peugeotu Linda Jacksonová poměrně jasnou odpověď, u druhé přiznává, že jí přidělává trochu vrásky na čele.

"Už dříve jsem za Peugeot řekla, že v roce 2030 budeme v Evropě prodávat nová auta už jen s elektrickým pohonem. A v roce 2025 bude mít každý model elektrifikovanou variantu," uvedla v rozhovoru s českými novináři, kterého se zúčastnil i redaktor Hospodářských novin a Aktuálně.cz

Automobilka se lvem ve znaku elektrifikuje skutečně ve velkém, naposledy přišla například s mildhybridními benzinovými jednotkami, které má pod kapotou mimo jiné i nedávno omlazené malé SUV 2008. Právě mildhybridy by měly v blízké budoucnosti úplně nahradit i poslední naftové motory, které Peugeot v nabídce ještě má. Jacksonová přiznává, že značka už do jejich vývoje neinvestuje. Nevyplatí se to: deset let zpátky sice představovaly až 70 procent prodejů, dnes je to ale už jen asi deset procent.

A zmíněná norma Euro 7? "Ještě není hotová, což nám trochu přidělává vrásky na čele, protože se blížíme roku 2025," říká Jacksonová. "Musíme pochopit, jaké investice je potřeba udělat, abychom prodávali auta od roku 2025. A to zatím přesně nevíme," dodává.

Jakkoliv je však elektrifikace hlavní strategií Peugeotu, do níž automobilka investuje miliardy eur, pošilhává i po některých alternativních zdrojích. "Máme dodávky s vodíkovým pohonem a právě na tento segment jej soustředíme. Především proto, že technologie je těžká a velká a potřebuje velkou platformu. Palivové články mají řadu výhod: rychlé nabíjení, dlouhý dojezd. Zatím jsme ale tuto technologii nevyvinuli pro osobní auta," říká šéfka Peugeotu a dodává, že automobilka zkoumá také syntetická paliva a třeba v Jižní Americe využívá bio paliva.

"Nejsou to trhy s takovým elektrifikačním potenciálem, ale mají své (emisní - pozn. red.) limity, k jejichž splnění docházejí jinými řešeními," říká Linda Jacksonová.

Budoucnost Peugeotu přinese kromě elektromobilů také nový volant. Poprvé bylo takzvaný "hypersquare" možné vidět u konceptu Inception, který měl premiéru letos v lednu na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas. Podle Jacksonové nový volant ještě vylepší stávající koncept i-Cockpitu: to znamená malý volant a výše posazené budíky. Řešení, které je pro francouzskou automobilku už více než dekádu typické.

Nový hranatý volant má v sobě integrované dotykové plochy a poskytuje ovládání jednotlivých funkcí ve stylu podobném mobilním telefonům. "Tuto technologii už testujeme a dává také ochutnávku 'řízení po drátě'. To je elektrické spojení volantu s koly, které ale napodobuje běžné mechanické. Poskytuje velmi intuitivní řízení, skoro jako v počítačové hře," dodává Linda Jacksonová. Časový horizont, kdy by se nový volant mohl objevit v sériovém autě? Pravděpodobně mezi lety 2026 a 2027, tak jako další technologie konceptu Inception. Ten samotný se ale v sériový vůz nepřetvoří.

Reálný není ani příchod superlevného elektromobilu se lvem ve znaku. Přeznačeného Citroënu Ami, který už nějakou dobu nosí i logo Opelu, se tak v podání Peugeotu nedočkáme. "I když jste posazení v horní části mainstreamu (tak se značka podle její ředitelky profiluje - pozn. red.), stále můžete hledat cesty k levné mobilitě. Jen to už není tradiční cesta levného auta, ale chytrých nabídek leasingu či jiných způsobů financování," popisuje Jacksonová s tím, že se nicméně určitě najdou automobilky, které i elektromobil budou nabízet třeba za 15 tisíc eur. Jen v tu chvíli půjde o velmi očesaný model.

Jednou z aktuálně nových cest, které značka zkouší, je nabídka elektrické verze 208 za 150 eur měsíčně s limitem 500 kilometrů. Za každý kilometr nad tuto hladinu pak zákazník musí zaplatit. Nabídka funguje v některých evropských zemích, například ve Francii, v České republice však nikoliv. Podle Jacksonové ji zákazníci využívají a pro Peugeot by to mohla být jedna z cest, jak přesadit majitele benzinového auta do elektrického. Zkrátka si ho vyzkouší a po zjištění, že jim podobný vůz vlastně vyhovuje, třeba přejdou i na tradičnější formu financování.

V soukromí mimochodem jezdí Linda Jackson plug-in hybridní verzí Peugeot 408, její první auto bylo ale docela jiné. "Bylo to Mini v zelené British Racing Green," říká. Fanynkou veteránů prý je, nicméně žádný - jako například někteří další šéfové automobilek - nevlastní.

