Levné elektro? Přestavět ojetou dodávku. Nápad Peugeotu není tak ujetý, jak vypadá

Skupina Stellantis připravuje plán na sériovou přestavbu ojetých užitkových vozů na elektrický pohon. Přinese dvojí užitek: dostupnější elektromobil a prodlouženou životnost původního vozidla. Tovární podpora přinese záruku kvality a shodu s předpisy.

Rozvážkové služby patří k oborům, kde se dobře uplatní i dnešní elektromobily s omezeným dojezdem a zdlouhavým nabíjením. Po městě najedou kurýři kolem stovky kilometrů denně a nabíjet mohou přes noc.

Limitem zůstává vysoká cena. Prodejci značek skupiny Stellantis o tom vědí své. Malý "pětikubíkový" Peugeot Expert s nejlevnějším dieselem stojí 716 tisíc korun bez DPH, elektrická verze o tři sta tisíc víc. Tomu také odpovídá poptávka.

Jedním z řešení by mohla být stavebnice pro dodatečnou montáž elektropohonu do ojetého vozidla poté, co původní dieselový pohon doslouží.

Užitkové modely jsou pro takový postup nejvhodnější, protože plochý akumulátor lze umístit do nákladového prostoru a zakrýt zvýšenou podlahou. Přestavba se tak obejde bez strukturálních zásahů do karoserie, což by u osobních aut nešlo.

Tisková zpráva Stellantisu nápad popisuje jako projekt oběhového hospodářství s cílem prodloužení životnosti vozu. Což je eufemicky formulované přiznání, že co se týče dlouhověkosti, začíná diesel tahat za kratší konec.

"Třiapůltunové dodávky dříve najezdily bez drahých oprav půl milionu kilometrů po dálnici. Ta doba je pryč, moderní motory se subtilní mechanikou tolik nevydrží. U rozvážkových vozů, které pojíždějí po městě, trpí stále rozsáhlejší sestavy katalyzátorů. Jejich opravy jsou neekonomicky drahé," potvrzuje Miloš Hofner z pražského servisu Cargoexpert.

Zbytek vozu by ovšem skutečně mohl sloužit dále, takže přestavba a druhý život dává smysl. Originální díly schválené výrobcem vozidla pak zajistí potřebnou kvalitu i možnost údržby ve značkové síti.

O kolik levnější by taková elektrododávka mohla být, tisková zpráva nezmiňuje. Skutečnost, že pětileté auto ztratí polovinu ceny, však víceméně odpovídá tomu, že polovinu ceny elektromobilu tvoří baterie. V dnešních poměrech by tedy i přestavěná pětiletá ojetina vyšla trochu dráž než nový diesel. Ale už ne o polovinu.