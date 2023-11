Levné elektrické války s Čínou. O čem Volkswagen mluví, Citroën a Renault vyrábějí

Čína chce Evropu v následujících letech zaplavit levnými elektromobily, na což místní značky až na pár výjimek zatím nemají odpověď. Brzy se ale situace může otočit, přičemž motorem toho by se měly stát francouzské automobilky. Ty totiž nejen slibují, ale postupně také představují levná elektroauta, jejichž ceny nemají překročit 25, mnohdy i 20 tisíc eur.

Klidně by se dalo mluvit o tom, že francouzské automobilky rozpoutávají hvězdné elektrické války. Nejlepší příklad za všechny? Citroën ë-C3, který v polovině října všechny překvapil cenou, za níž se začne příští rok prodávat. 320kilometrový dojezd a výkon 83 kW chce zákazníkům nabízet za 23 300 eur, tedy asi 570 tisíc korun. A to před započtením dotací či daňových úlev, které spousta zemí na nákup elektroaut poskytuje.

To je v segmentu i těch nejmenších elektromobilů cena doposud nevídaná. Široce dostupná je v Evropě za podobných podmínek jen Dacia Spring (v Česku od 576 400 korun), která ale ujede papírově nejvýše 220 kilometrů a nabíjet je ji možné maximálně 30 kW. Naproti tomu Citroën slibuje až 100 kW.

Ani 570 tisíc ale není konečná, v roce 2025 má dorazit verze za méně než dvacet tisíc eur, tedy pod půlmilionovou hranicí. Pravda, baterka bude menší a dojezd se smrskne na asi 200 kilometrů. Víc ale beztak běžný uživatel podobného auta ani nepotřebuje. Jak řekl na nedávném pražském setkání s novináři viceprezident Dacie Xavier Martinet, průměrný uživatel Springu ujede denně 31 kilometrů rychlostí v průměru 26 km/h. K čemu pak větší baterie?

Ostatně právě Renault, vlastník Dacie, bude do levné elektromobility šlapat asi nejvíce. Zlí jazykové by možná řekli, že vzhledem k jeho pozici v segmentech od střední třídy výš, mu ani nic moc jiného nezbývá. Šéf Renaultu Luca de Meo tak minulý týden uvedl novou divizi Ampere zaměřenou na elektromobily a při té příležitosti předestřel trochu blíže nadcházející plány. Cílem je demokratizovat elektrická auta, jinými slovy zásadně snížit jejich cenu.

Francouzský výrobce si k levným elektroautům pomůže - kromě předpokládaného výrazného snížení výrobních nákladů - oživením celkem tří bez nadsázky legendárních označení. R5, R4 a Twingo: všechna tři by měla do roku 2026 trůnit v showoroomech značky, navíc opatřená pořádnou dávkou retrostylu. Jako první přijde na řadu R5, malý hatchback s dojezdem kolem 400 kilometrů a startovací cenou na úrovni 25 tisíc eur, tedy zhruba 612 tisíc korun. "Aby mohl soupeřit s hybridními malými auty," říká Ampere v tiskové zprávě.

R5 a již zmíněný Citroën ë-C3 mají být v první vlně také největšími lákadly chystaného francouzského sociálního leasingu. Podrobnosti o službě, která bude spuštěná příští rok, ještě nejsou doposud úplně známé, již dříve ale prezident Emmanuel Macron a jeho ministři slíbili, že nízkopříjmovým domácnostem umožní pronájem elektroauta za méně než sto eur, 2500 korun, měsíčně. Akontaci pak dost možná bude platit stát v součinnosti s výrobcem.

A protože francouzští politici chtějí klást nejen v otázce sociálního leasingu, ale také poskytovaných dotací a daňových úlev důraz na auta domácí, potažmo evropské výroby, mají to být právě ve Francii, respektive na Slovensku v případě ë-C3 produkované modely, které budou k dispozici především.

Slavný model je zpět

Reinkarnací Renaultu 5 to ale neskončí. Následovat bude v roce 2025 R4 na stejné platformě, pravděpodobně přitom půjde o crossover. Také u něj se dá čekat na dnešní poměry elektroauta nízká cena. Vše pak v roce 2026 završí nové Twingo, jehož koncept de Meo odhalil minulý týden při prezentaci divize Ampere.

Design zeleného auta více než připomíná úplně první Twingo, a to včetně třeba tří nasávacích otvorů v pravé části kapoty nebo kulatých světel. Na rozdíl od svého předobrazu je ale pětidveřové, zadní kliky jsou umně skryty ve sloupcích. Sériová verze se spotřebou kolem 10 kWh/100 km by podle de Mea měla dorazit v roce 2026 v základu za méně než půl milionu. Renault zdůrazňuje, že to bude bez dotací.

Vývoj má trvat "rekordní" dva roky, čímž se podle de Mea vyrovná rychlosti vývoje čínských aut. Poměrně jednoznačně tak pojmenoval, koho vidí jako hlavního rivala levných elektromobilů. "Nedává smysl přepravovat po městě jednoho člověka ve 2,5tunovém autě. Musíme se vrátit k malým automobilům," cituje šéfa Renaultu o budoucnosti jeho značky oborový magazín Automotive News Europe.

Francie je tak plejádou levných malých elektroaut první, která se snaží zvednout hozenou čínskou rukavici. O to paradoxněji může vypadat, že Stellantis - který vyrábí mimo jiné i Citroën ë-C3 - koupil v nedávné době pětinový podíl v čínském výrobci elektroaut Leapmotor. Ten přitom ve Francii nabízí městský typ T03, který má na jedno nabití ujet 280 km a stojí od 25 990 eur před dotacemi a dalšími úlevami.

Ceny elektrických modelů by mohly v budoucnu snížit i baterie vyráběné v Evropě. Právě Stellantis chce postavit vlastní fabriku na lithiové železo-fosfátové baterky pro levné elektromobily ve spolupráci s čínskou firmou CATL. Tento typ akumulátoru používá i Citroën ë-C3. Stellantis mimo to chystá i tři závody na produkci NMC - kombinace niklu, hořčíku a kobaltu - baterek. Vlastní baterky si bude produkovat samozřejmě i Renault nebo Volkswagen.

Ale zatímco francouzské značky se snaží levnější elektromobily jen neslibovat, ale skutečně vyrábět, takový Volkswagen s nimi sice počítá, ale zatím jen na papíře.

Ujíždí Volkswagenu vlak?

Nejblíže k levnému elektromobilu bude mít model ID.2, jehož koncept značka letos odhalila a který by měl v roce 2025 stát kolem 25 tisíc eur. Z tohoto malého hatchbacku pak budou vycházet ještě další tři modely - SUV se znáčkem VW, Cupra UrbanRebel a také SUV Škoda Auto. Jak ale připustil šéf koncernu VW Thomas Schäfer letos v dubnu, zmíněná trojice se pod 25 tisíc eur, a tím tedy 600 tisíc korun, pravděpodobně nedostane.

Až někdy ve druhé polovině dekády se pak do prodeje dostane ještě menší model ID.1, který by se měl dostat pod kýžených 20 tisíc eur, tedy půl milionu korun. Bližší informace o něm ale chybí. Zatopit by pak všem mohla ještě Tesla, jejíž šéf Elon Musk při nedávné návštěvě Gigafactory v Berlíně prohlásil, že americký výrobce bude produkovat elektromobil také s cenou 25 tisíc eur. Ani k tomuto modelu zatím nejsou bližší informace.

Nad levnými elektromobily uvažují i další výrobci. Spekuluje se třeba o elektrifikované verzi Hyundai Casper, která již byla nachytána při testech a jejíž spalovací verze se s úspěchem prodává v Indii a na dalších asijských či afrických trzích. Japonci zase úspěšně dělají levná elektroauta na svém domácím hřišti pod křídly daňově zvýhodněné třídy kei. Ta se ale dostanou do Evropy jen těžko, jde totiž o velmi specifické modely.