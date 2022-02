Lepší Audi RS 3 už nejspíš nevznikne. Novinka je pětiválcová hračka na každý den

Rychlé audiny prosluly svojí efektivitou, jistotou, perfektním zpracováním, zábava za volantem ale leckomu chyběla. Teď už nebude, a to díky nové, nejspíš poslední benzinové RS 3.

Audi RS 3 platilo vždy mezi nabroušenými hatchbacky nižší střední třídy za výjimečnou nabídku. Spoléhalo na pro značku typický pohon všech kol a pod kapotou mělo jeden z nejcharakternějších motorů na trhu, přeplňovaný řadový 2,5litrový pětiválec.

V první generaci z roku 2011 měl 250 kilowattů, v druhé posílil nejprve na 270 a následně na 294 kilowattů. Stejný výkon má i v aktuálním třetím provedení RS 3, jen ho motor dosahuje dříve, již v 5600 otáčkách. Točivý moment se pak u novinky zvedl na rovných 500 newtonmetrů.

Podobným číslům odpovídá i dynamika. Audi za příplatek umožní zvýšit maximální rychlost až na 290 kilometrů za hodinu a zrychlení z nuly na sto má zabrat pouhopouhé 3,8 vteřiny. To jsou data hodná placatého supersportu nabízená v autě, které je postavené na stejném technickém základě jako Škoda Octavia.

Výrobce má v hledáčku logicky jiný cíl, Mercedes nabízí v nejostřejší verzi své malé třídy A, verzi A 45 S AMG 4Matic+, přeplňovaný dvoulitr s výkonem 310 kW a 500 newtonmetry. Když Audi nemá silnější motor, může slíbit alespoň o desetinu lepší zrychlení z nuly na sto a vyšší příplatkovou maximálku.

Nutno přiznat, že Mercedes nevytvořil jen tak ledajakého konkurenta. Zatímco u první generace A 45 AMG se hledal, druhé provedení je skvělé. Umí být rychlé jako blesk, i přetáčivě hravé. Když jsme ji testovali před rokem a půl, byli jsme nadšeni. Teď přišla chvíle na to seznámit se, jaká je v reálu novinka od Audi.

Nutno říct, že první dojem je naprosto odlišný. Tuhý Mercedes dovybavený sportovními poloskořepinami sice z posádky nevytřese duši, ale také vám bude každý metr připomínat, že je rychlý. Audi je v komfortním režimu hotový beránek, podvozek je na 19" kolech překvapivě plavný, sportovní sedadla měkká, zvuk motoru se drží v pozadí. Auto nedivočí a řídí se stejně jako obyčejná A3 s benzinovou jednapětkou. Kdybychom si měli vybírat, čím pojedeme na dovolenou do Chorvatska, volba by byla jasná.

Pětiválec je také uhlazenější, lépe uzpůsobený pro běžnou jízdu. Oněch zmiňovaných 500 newtonmetrů je k dispozici již ve 2250 otáčkách za minutu. To má lví podíl na tom, že RS 3 je oproti Mercedesu rychleji na stovce, a na tom, že pokud zrovna sedmistupňové DSG motor nedusí pod patnácti sty otáček, k dispozici je vždy dost síly na to, aby nejmenší "eresová" audina vyrazila kupředu.

Dvouspojková převodovka funguje, jak jsme u téhle "mokrospojkové" koncernové skříně zvyklí, na jedničku. Řadí rychle, bez cukání a oproti slabším motorům sama neodřadí pod omezovačem. Řidič je tu větším pánem situace.

Zvuk motoru je příjemný, oproti chraptivému Mercedesu uhlazený, oproti předchozí RS 3 výrazně tišší. Předchůdce střílel od výfuků s takovou razancí, že měl člověk občas pocit, že mu upadl tlumič. Hlukové normy jsou v případě sportovních aut prostě nekompromisní.

To, co ale u Audi slevili ze zvuku, to dotáhli na podvozku. Ten je oproti standardní A3 pochopitelně upravený, snížený o 2,5 centimetru, auto má zvětšené odklony kol, aby rychleji reagovalo na povely volantem, dutý zadní stabilizátor, širší přední pneumatiky, nebývalé rychlé řízení s proměnným převodem (mezi krajními polohami nejsou ani dvě otáčky) a za příplatek jsou adaptivní tlumiče nebo přední karbonkeramické brzdy.

Třešničkou na dortu je pak dvojice spojek nahrazující zadní diferenciál, v oblouku se dá poslat padesát procent výkonu na vnější zadní kolo, a to se pak začnou dít věci. V nabídce je i driftovací režim.

Prakticky to znamená, že RS 3 už jen stěží někdo může popsat jako nudné auto. Pokud na sněhu zapnete jeden ze závodních RS režimů a vypnete stabilizaci podvozku, dá se Audi čitelně vést řízenými smyky, na povel plynem se utrhne a na ubrání se její záď jako kyvadlo čitelně přesune do druhého směru. I méně zkušený nebo schopný řidič dokáže s RS 3 doslova tancovat. V driftovacím módu nazvaném RS Torque Rear odsazuje auto záď ještě o kousek ochotněji.

Na zasněžených krkonošských okreskách pak není problém uklouznout si zadkem na každém výjezdu ze zatáčky. RS 3 je na svůj výkon čitelná a hodná jako beránek, přední náprava má navíc velkou úroveň přilnavosti, což podobné hrátky usnadňuje. Ve chvíli, kdy sníh zmizí, umí být navíc pekelně rychlá: auto je vyvážené, a řidič může se opřít o silný motor. Podvozek je přitom nadále poměrně komfortní, nemlátí a nerázuje.

RS 3 je sportovní terminologií multitalent, je pohodlná, zábavná, rychlá a přístupná. V běžném režimu se řídí tak snadno, že si ji osvojí i začátečník. Cena tomu logicky odpovídá. Verze Sportback začíná na 1 583 900 korunách, sedan je o 74 tisíc dražší. Konkurenční a drsnější Mercedes přitom startuje na 1 554 850 korunách. Rozdíl tedy není nikterak zásadní.

Audi RS 3 Sportback Motor: benzinový pětiválec, 2480 cm3, turbodmychadlo

Výkon: 294 kW při 5600-7000 ot./min

Točivý moment: 500 Nm při 2250-5600 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h (za příplatek 280 nebo 290 km/h)

Zrychlení 0-100 km/h: 3,8 s

Kombinovaná spotřeba: 8,3-8,8 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 282 l

Cena: od 1 583 900 Kč

Ve své kategorii jsou navíc Audi i Mercedes podle všeho absolutním vrcholem techniky, která již nebude mít nástupce. Audi slibuje, že své poslední spalovací auto uvede v roce 2026. Troufneme si tvrdit, že pokud bude další RS 3, bude už jezdit na elektřinu. Unikátní pětiválec v současné generaci zpívá svoji labutí píseň. Pokud na něj máte, je to teď, nebo nikdy.