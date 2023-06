Lady nemá kdo vyrábět, AvtoVAZ proto hledá mezi vězni. Potřebuje splnit plán

Největší ruská automobilka AvtoVAZ požádala regionální vězeňskou službu, aby jí pomohla vyřešit nedostatek pracovních sil pomocí lidí odsouzených k nuceným pracím, protože se snaží splnit své výrobní cíle. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení vězeňské služby.

Míra nezaměstnanosti v Rusku v dubnu klesla na rekordní minimum 3,3 procenta. To poukazuje na nedostatek pracovních sil, který brzdí hospodářský růst. Při částečné mobilizaci v září byly do armády povolány statisíce převážně mladých mužů v produktivním věku. Další pak uprchli ze země, aby se vyhnuli odvodu.

Společnost AvtoVAZ se ke zprávě odmítla vyjádřit. Samarská regionální pobočka federální vězeňské služby FSIN uvedla, že se setkala s představiteli firmy AvtoVAZ, která chce od září zvýšit objem výroby o 28 procent a od ledna o 40 procent. FSIN však neupřesnila, z jakého údaje vychází cíl růstu výroby AvtoVAZu.

Podle agentury Interfax potřebuje automobilka pro zvýšení produkce do září celkem 1100 nových pracovníků a do ledna příštího roku zhruba dalších 2900 lidí. Asi polovinu z těchto čísel by mohli pokrývat právě odsouzení k nuceným pracím.

Továrny v celém Rusku loni celkem vyrobily pouze 450 tisíc automobilů, což byl nejhorší výsledek od rozpadu Sovětského svazu. Letos mají čísla výrazně růst

AvtoVAZ vyrábí vozy značky Lada a ke konci minulého roku zaměstnával přes 33 tisíc lidí. V Samarské oblasti má závod ve městě Toljatti, vyrábět bude také v někdejší továrně Nissanu v Petrohradu. Letos se firma, podobně jako loni, již potýkala s nedostatkem součástek, před pár dny uvedla na trh omlazený model Vesta.