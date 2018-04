před 1 hodinou

Zatímco terénních variant kombi nebo hatchbacků neustále přibývá, klasický sedan se zvýšenou karoserií a plastovým obložením je prakticky neznámý druh. Před časem to zkoušelo Volvo s S60 Cross Country, rekordy v prodejích však netrhalo. Teď se do stejného segmentu pouští ruská Lada s modelem Vesta Cross. Podívejte se, co všechno tento neokoukaný model, který by se díky několika dovozcům mohl v budoucnu objevit i na českém trhu, nabízí.

autor: Jan Matoušek | před 1 hodinou