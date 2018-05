před 1 hodinou

Lada Niva vzniká v ruském AvtoVAZ již od roku 1977. A i když prodělala několik menších či větších modernizací a oficiálně se už ani nejmenuje Niva, ale Lada 4x4, pořád je to v jádru ten stejný off-road se samonosnou kompaktní karoserií. V posledních letech se čím dál častěji spekuluje o nástupci vozu, který by měl dostat techniku Dacie Duster. Jeho příchod je nicméně stále v nedohlednu (hovoří se o roce 2020 či později) a zájem zákazníků o Nivu zatím neupadá. Do České republiky umí off-road dovézt několik firem, společnost AMC Plant však nabízí i širokou škálu odvozených variant. A o mnohých jste možná nikdy neslyšeli.